Галымжан Таджияков избран членом совета директоров «Даму»

По итогам очного заседания правления АО «НУХ «Байтерек» членом совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Фонд «Даму») избран Таджияков Галымжан Бисенгалиевич в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров Фонда «Даму», сообщает пресс-служба «Даму».
Заместитель председателя АО «НУХ «Байтерек» Галымжан Таджияков обладает более чем 14-летним управленческим стажем работы в банковской сфере. Имеет успешный опыт в решении задач по реализации долгосрочного проектного (инвестиционного) финансирования, а также организации и структурирования проектов по привлечению международных инвестиций. До приглашения в Холдинг «Байтерек» работал управляющим директором в Евразийском банке развития, младшим вице-президентом АО «Ситибанк Казахстан», работал на различных позициях АО «HSBS Банк Казахстан», начальником управления финансовых институтов АО «Каспи Банк».
В настоящее время состав совета директоров Фонда «Даму» выглядит следующим образом:
Досаев Ерболат Аскарбекович – председатель совета директоров
В акимате Алматы произошли кадровые изменения
Арифханов Айдар Абдразахович – член совета директоров, представитель Единственного акционера Фонда АО «НУХ «Байтерек»
Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член совета директоров, представитель Единственного акционера Фонда АО «НУХ «Байтерек»
Ертлесова Жаннат Джургалиевна – председатель Комитета по аудиту Совета директоров
Жандосов Ораз Алиевич – председатель Комитета по стратегическому и бюджетному планированию, член Комитета по назначениям и вознаграждениям
Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич – независимый директор
Саркулов Абай Серикович – член совета директоров, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда
Справка:
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - национальный институт развития, 100% акций которого принадлежат АО «НУХ «Байтерек». Миссия Фонда «Даму» – содействие качественному развитию МСБ, а также микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг.