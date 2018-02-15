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Галымжан Таджияков избран членом совета директоров «Даму»

15.02.2018 13:41   663   0

По итогам очного заседания правления АО «НУХ «Байтерек» членом совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Фонд «Даму») избран Таджияков Галымжан Бисенгалиевич в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров Фонда «Даму», сообщает пресс-служба «Даму».

Заместитель председателя АО «НУХ «Байтерек» Галымжан Таджияков обладает более чем 14-летним управленческим стажем работы в банковской сфере. Имеет успешный опыт в решении задач по реализации долгосрочного проектного (инвестиционного) финансирования, а также организации и структурирования проектов по привлечению международных инвестиций. До приглашения в Холдинг «Байтерек» работал управляющим директором в Евразийском банке развития, младшим вице-президентом АО «Ситибанк Казахстан», работал на различных позициях АО «HSBS Банк Казахстан», начальником управления финансовых институтов АО «Каспи Банк».

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В настоящее время состав совета директоров Фонда «Даму» выглядит следующим образом:

Досаев Ерболат Аскарбекович – председатель совета директоров

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Арифханов Айдар Абдразахович – член совета директоров, представитель Единственного акционера Фонда АО «НУХ «Байтерек»

Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член совета директоров, представитель Единственного акционера Фонда АО «НУХ «Байтерек»

Ертлесова Жаннат Джургалиевна – председатель Комитета по аудиту Совета директоров

Жандосов Ораз Алиевич – председатель Комитета по стратегическому и бюджетному планированию, член Комитета по назначениям и вознаграждениям

Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич – независимый директор

Саркулов Абай Серикович – член совета директоров, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда

 Справка:

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»  - национальный институт развития, 100% акций которого принадлежат АО «НУХ «Байтерек». Миссия Фонда «Даму» – содействие качественному развитию МСБ, а также микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг.

  • Источник:
  • пресс-служба АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
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Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
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