Галымжан Таджияков избран членом совета директоров «Даму»

По итогам очного заседания правления АО «НУХ «Байтерек» членом совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Фонд «Даму») избран Таджияков Галымжан Бисенгалиевич в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров Фонда «Даму», сообщает пресс-служба «Даму».

Заместитель председателя АО «НУХ «Байтерек» Галымжан Таджияков обладает более чем 14-летним управленческим стажем работы в банковской сфере. Имеет успешный опыт в решении задач по реализации долгосрочного проектного (инвестиционного) финансирования, а также организации и структурирования проектов по привлечению международных инвестиций. До приглашения в Холдинг «Байтерек» работал управляющим директором в Евразийском банке развития, младшим вице-президентом АО «Ситибанк Казахстан», работал на различных позициях АО «HSBS Банк Казахстан», начальником управления финансовых институтов АО «Каспи Банк».

В настоящее время состав совета директоров Фонда «Даму» выглядит следующим образом:

Досаев Ерболат Аскарбекович – председатель совета директоров

В акимате Алматы произошли кадровые изменения

Арифханов Айдар Абдразахович – член совета директоров, представитель Единственного акционера Фонда АО «НУХ «Байтерек»

Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член совета директоров, представитель Единственного акционера Фонда АО «НУХ «Байтерек»

Ертлесова Жаннат Джургалиевна – председатель Комитета по аудиту Совета директоров

Жандосов Ораз Алиевич – председатель Комитета по стратегическому и бюджетному планированию, член Комитета по назначениям и вознаграждениям

Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич – независимый директор

Саркулов Абай Серикович – член совета директоров, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда

Справка:

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - национальный институт развития, 100% акций которого принадлежат АО «НУХ «Байтерек». Миссия Фонда «Даму» – содействие качественному развитию МСБ, а также микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг.