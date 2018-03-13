Талгат Ешенкулов назначен новым вице-министром образования и науки РК

Талгат Ешенкулов будет занимать пост вице-министра образования и науки РК на время отпуска по уходу за ребенком нынешнего вице-министра Эльмиры Суханбердиевой.

«Постановлением Правительства РК Ешенкулов Талгат Ильясович назначен вице-министром образования и науки РК временно, на период отпуска по уходу за ребенком Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны», - говорится в сообщении на сайте премьер-министра РК.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области.

В 1999 году окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, в 2000 году — университет «Кайнар», в 2010 году — Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1997 году в АО «Алма» города ТаразЖамбылской области, занимал различные должности в Управлении юстиции Жамбылской области, Министерстве финансов, Министерстве образования и науки, Верховном Совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном Комитете РК. Работал заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

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Имеет квалификации экономиста, юриста, магистра государственного и местного управления, доктор (PhD) по направлению государственное и местное управление.