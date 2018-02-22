Тамара Дуйсенова стала секретарем партии «Нұр Отан»

Решением президента Республики Казахстан, председателя партии «Нұр Отан» Нурсултана Назарбаева секретарем партии назначена Тамара Дуйсенова, передает пресс-служба партии.

Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев представил сегодня коллективу Центрального аппарата нового секретаря, подчеркнув, что Тамара Дуйсенова имеет большой опыт работы на государственной службе, в том числе на руководящих должностях.

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в Южно-Казахстанской области. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук.

В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима города Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, вице-министром труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК.