Умирзак Шукеев назначен министром сельского хозяйства

Нет, сначала нужно развить фондовый рынок внутри страны

Нет, у нас уже есть одна фондовая биржа

Да, это способствует привлечению иностранных инвестиций на фондовый рынок

Нет, сначала нужно развить фондовый рынок внутри страны

Нет, у нас уже есть одна фондовая биржа

Да, это способствует привлечению иностранных инвестиций на фондовый рынок

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) начнет работу с января 2018 года, официальное открытие запланировано на июль 2018 года. Об этом сообщил глава МФЦА Кайрат Келимбетов. А как Вы считаете, нужно ли МФЦА Казахстану?

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