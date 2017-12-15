Умирзак Шукеев назначен министром сельского хозяйства

Нурсултан Назарбаев назначил главу "Самрук-Казына" Умирзака Шукеева заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды.
"Указом главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром сельского хозяйства Республики Казахстан".
Экс-министр Аскар Мырзахметов указом президента освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства Казахстана.
Шукеев ранее возглавлял фонд "Самрук-Казына" с 2011 года.
Родился 12 марта 1964 года в городе Туркестане. Окончил Московский экономико-статистический институт, экономист-математик.
В разные годы работал министром экономики и торговли, заместителем руководителя администрации президента, акимом Костанайской, Южно-Казахстанской области, города Астаны, заместителем премьер-министра, первым заместителем премьер-министра.
Бывший глава сельского хозяйства Мырзахметов родился 1 октября 1962 года в городе Шымкент. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, целевую аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. По образованию — зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук.
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Ранее возглавлял совет директоров, являлся членом совета директоров «Продкорпорации», занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан, возглавлял Южно-Казахстанскую область.