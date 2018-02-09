В Агентстве по делам госслужбы произошли кадровые перестановки

В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции произошли кадровые изменения.

Согласно представленной информации, заместителем директора департамента государственных услуг АДГСПК РК стал Расул Медетов.

В свою очередь руководителем Службы управления персоналом АДГСПК РК назначена Елена Погорелова, имеющая за плечами более 20 лет опыта работы на государственной службе, в том числе в структурах канцелярии премьер-министра РК и министерствах экономического блока.

Уполномоченным по этике агентства назначена Зина Байгаскина, более 10 лет проработавшая на различных должностях ведомства. Как отмечается, она имеет серьезный опыт работы на региональном уровне, о чем свидетельствует должность заместителя акима района Шал акын Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.