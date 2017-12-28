В АО «ҚазМунайГаз Өнімдері» назначен новый заместитель гендиректора компании

Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?

Цитата дня

Почему государство находит триллионы на «длинные» и дешевые займы частным банкам, акционеры которых красуются в списках журнала «Форбс», но не может найти 100 млрд тенге, чтобы поддержать целую отрасль, за которой самая бедная - сельская часть населения?

Ауезхан Даринов

глава Союза фермеров Казахстана