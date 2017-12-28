В АО «ҚазМунайГаз Өнімдері» назначен новый заместитель гендиректора компании

28 декабря 2017 года первым заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ТОО «ҚазМунайГаз Өнімдері» назначен Тулемис Шотанов.
Шотанов Тулемис Садыкович родился в 1978 году. Он окончил Актюбинский университет им. К. Жубанова, магистерскую степень получил в Оренбургском государственном университете, степень МВА – в МГУ им. Ломоносова.
Трудовая деятельность:
1999-2000 - преподаватель Актюбинского университета им. К.Жубанова;
2000 -2001 - преподаватель Западно-Казахстанского института экономики и финансов;
2002-2003 - менеджер ТОО «Akzhol»;
2003-2005 - начальник абонентского отдела, супервайзер абонентского отдела, заместитель директора Актюбинского филиала ТОО «Гелиос»;
2005-2012 - директор Актюбинского филиала ТОО «Гелиос»;
2013 -2015 - директор Актюбинского филиала НЭПК «Союз «Атамекен», директор Палаты предпринимателей Актюбинской области;
2015 - управляющий директор НПП РК «Атамекен»;
2015-2017 - член правления, заместитель Председателя правления НПП РК «Атамекен»;
С декабря 2017 – управляющий директор по запасам и логистике, и. о. заместителя Генерального директора по операционному управлению ТОО «ҚазМунайГаз Өнімдері».
На Павлодарском НХЗ назначен новый гендиректор
Награжден медалью «Ерен енбегі үшін».