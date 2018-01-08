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Егемберды Ергали назначен государственным инспектором администрации президента РК

08.01.2018 16:10   1433   0

Сегодня на аппаратном совещании в Астане аким столицы Асет Исекешев сообщил о новых кадровых изменениях, сообщается на официальном сайте города.

Ранее занимавший должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Егемберды Ергали Куандыкович освобожден от должности. Он назначен на должность государственного инспектора администрации президента РК.

Ранее он работал:

- Юрист департамента финансов города Астаны (2000);

- Главный специалист аппарата акима города Астаны (2000-2001);

- Начальник отдела генеральной дирекции СЭЗ «Астана - новый город» (2001);

- Заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника управления по организации торговли и выдачи разовых талонов на рынках города Астаны (2001-2002);

- Начальник отдела комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2003);

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- Вице-президент ОАО «АФДАН» (2003-2004);

- Заместитель начальника департамента жилья города Астаны (2004);

- Заместитель акима района «Сарыарка» города Астаны (2004-2006);

Советник министра финансов назначен на новую должность

- Начальник управления по выдаче разовых талонов Карагандинской области (2006-2007);

- Заместитель акима города Караганды (2007-2008);

- Аким района имени Казыбек би города Караганды (04.2008-04.2009);

- Руководитель аппарата акима Карагандинской области (04.2009-04.2010);

- Главный инспектор Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (04.2010-01.2012);

- Руководитель Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (01.2012-11.2012);

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- Руководитель Управления экономики и бюджетного планирования г. Астаны (с 06.2017).

В связи с назначением на должность директора департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК освобожден от занимаемой должности руководитель управления по вопросам молодежной политики Оралов Асхат Раздыкович.

Руководитель управления энергетики Жапаев Бахтыбек Бекенович был освобожден от должности по собственному желанию.

Асет Исекешев поблагодарил их за проделанную работу, пожелал успехов во всех начинаниях и вручил благодарственные письма. 

Назначен новый вице-министр юстиции Казахстана

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Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
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