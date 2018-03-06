В департаменте юстиции Астаны сменили руководителя

После громких задержаний в департаменте юстиции города Астаны назначен и.о руководителя.

Исполняющим обязанности руководителя департамента юстиции Астаны назначен Алан Тленчиев. Ранее эту должность с августа 2016 года занимал Мурат Абилов.

Как известно, 3 марта стало известно о задержании замруководителя департамента юстиции Рауана Рамазанова и начальника управления по обеспечению исполнительного производства Еркина Даулетбаева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Их задержали с поличным сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции - при получении взятки в 22 млн тенге «за снятие арестов по исполнительному производству».

Сегодня глава министерства Марат Бекетаев заявил, что будет разбираться в этом деле лично.

Фото: Shko.prokuror.gov.kz