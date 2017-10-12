В Казахстане избраны новые судьи Верховного суда

На пленарном заседании Сената Парламента РК избраны на должности судей Верховного суда РК Гульмира Жусупбекова и Аскаржан Кенжегарин.

Председатель Высшего судебного совета РК Анатолий Смолин представил кандидатуры, предложенные Нурсултаном Назарбаевым.

Анатолий Смолин отметил, что Жусупбекова Гульмира Кокановна работает в суде Астаны, имеет стаж работы более 19 лет. Кенжегарин Аскаржан Капезович работает председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда города Астана, стаж работы составляет 25 лет.

«Оба они имеют значительный опыт судейской работы и высокий уровень профессиональной квалификации, что позволит им должным образом осуществлять полномочия судей Верховного суда. Прошу поддержать представление главы государства на должность судей Верховного суда Жусупбековой Гульмиры Кокановны и Кенжегарина Аскаржана Капезовича», - цитирует МИА «Казинформ» Анатолия Смолина.

Как сообщается, сенаторы единогласно поддержали предложенные кандидатуры.

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После избрания состоялась церемония принятия присяги вновь избранными судьями Верховного суда РК.