Галымжан Таджияков вошел в совет директоров КИК

В АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» произошли изменения в составе совета директоров, сообщается на KASE.

«Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров АО «Ипотечная организации «КИК» Арифханова Айдара Абдразаховича, представителя единственного акционера. Избрать Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича членом совета директоров АО «Ипотечная компания «КИК» со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров КИК», - отмечается в сообщении акционерного общества.

Таджияков Галымжан Бисенгалиевич родился 19 июня 1982 года.

В 2003 году с отличием окончил Казахскую Государственную Академию Управления по квалификации экономист-международник. В 2008 году окончил Бизнес-школу университета Дарема с присвоением степени мастера делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером счета отдела управления счетами корпоративных клиентов в АО «ABN AMRO Банк Казахстан».

С января 2005 года по июль 2007 года начальник управления финансовых институтов АО «Kaspi Bank».

Какие кадровые перестановки произошли в Казахстане за неделю?

С ноября 2008 года по август 2010 года занимал должность менеджера по развитию бизнеса и кредитования АО «HSBC Банк Казахстан».

С сентября 2010 года по март 2012 года работал в должности младшего вице-президента АО «Ситибанк Казахстан».

С апреля 2012 года по декабрь 2015 года – директор проектной группы Евразийского банка развития.

С января 2016 года по апрель 2016 года – управляющий директор Евразийского банка развития.

С июля 2016 года до 15 января 2018 года занимал должность управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».