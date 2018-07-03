В Минфине РК назначен председатель Комитета внутреннего государственного аудита

Азамат Ахметов назначен председателем Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК. В структуре ведомства г-н Ахметов работает с 2007 года.

Азамат Ахметов родился в 1974 году в Карагандинской области. В 1996 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор сельхозпроизводства». В 1999 г. окончил Гуманитарный университет им. Д. А. Кунаева по направлению юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1996 г. директором производственного предприятия «Перизат и К» в Алматы. В различные годы работал в коммерческих предприятиях. Занимал должности в Государственном следственном комитете РК, Комитете национальной безопасности РК, Департаменте таможенного контроля по Карагандинской области, Комитете транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

2007–2008 гг. — Заместитель начальника Управления финансового контроля и госзакупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и госзакупок МФ РК.

2008 г. — Начальник Управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.

Главный военный прокурор получил должность ректора

2008–2014 гг. — Руководитель Инспекции финансового контроля по Карагандинской области Комитета финансового контроля МФ РК.

2014–2017 гг. — Руководитель Департамента госдоходов по Карагандинской области Комитета госдоходов МФ РК.

2017 г. — Заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

В 2017–2018 гг. занимал должность Председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

Фото: primeminister.kz