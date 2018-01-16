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В МСХ назначены новые вице-министры

16.01.2018 20:00   1406   0

Евниев Арман Кайратович назначен на должность первого вице-министра сельского хозяйства, Исаева Гульмира Султанбайқызы назначена на должность вице-министра сельского хозяйства, сообщает пресс-служба МСХ РК.

Евниев Арман родился в 1968 году в СКО. В 1990 году окончил Омский сельскохозяйственный институт, в 2001 - Академию государственной службы при президенте РК, в 2002 году - Карагандинский институт актуального образования "Болашак".  По специальности - ученый агроном, менеджер государственной службы, юрист. 

Трудовую деятельность начал в 1985 году.

В 1985–1999 годы работал рабочим, агрономом, главным агрономом, директором совхоза.

В 1999–2008 годы работал на различных должностях в государственных органах, возглавлял РОО «Союз фермеров Казахстана».

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В 2008–2010 годы занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК. В 2010–2016 годы работал в национальных компаниях, возглавлял ТОО «Управляющий холдинг «Мажико», ОЮЛ и индивидуальных предпринимателей «Казахстанский деловой совет АПК».

С октября 2016 года и по настоящее время занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

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Гульмира Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, в 2010 году — Казахский национальный аграрный университет. По специальности — инженер-технолог.

Трудовую деятельность начала в 1991 году. В 1991–2010 годы работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехник-селекционером.

В 2010–2012 годы работала в национальных компаниях. В 2012–2017 годы занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С октября 2017 года и по настоящее время работала советником Премьер-Министра РК.

  • Источник:
  • пресс-служба МСХ РК
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