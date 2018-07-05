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В Нацбюро по противодействию коррупции проведен ряд назначений

05.07.2018 21:01   396   0

В Национальном бюро по противодействию коррупции и департаментах Национального бюро по городу Астана и Актюбинской областям произошли новые назначения.

Так, заместителем руководителя Национального бюро по противодействию коррупции назначен Шаттык Утеев. В разные годы он работал заместителем начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Кызылординской и Мангистауской областям.

С 2013 по 2014 гг. - заместитель начальника департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2014 по 2016 гг.- руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы. До назначения занимал должность руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области.

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Также заместителем руководителя Национального бюро по противодействию коррупции назначен Шыңғыс Қабдула. Более 18 лет работает в правоохранительных и государственных органах.

Служил в органах финансовой полиции, в том числе руководил территориальными подразделениями Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Также занимал должность заведующего сектором в Администрации Президента. С 2017 года работал руководителем Национального бюро по противодействию коррупции по г. Астана.

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Дулат Азбергенов назначен на должность руководителя Национального бюро по противодействию коррупции по г.Астана. Дулат Азбергенов имеет более 28 лет стажа работы в правоохранительных органах, в том числе на различных руководящих должностях в органах налоговой и финансовой полиции, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Имеет опыт работы в Администрации Президента в должности заведующего сектора Ситуационного центра Совета Безопасности Республики Казахстан.

Последние годы занимал должность заместителя руководителя Национального бюро по противодействию коррупции.

Руководителем Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области назначен Мирлан Мухамбетов. Мирлан Мухамбетов имеет опыт работы на руководящих должностях в органах финансовой полиции.

2012-2014 гг. - вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан.

С 2016 года до назначения являлся заместителем руководителя Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Фото: Pixabay

  • Источник:
  • Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции
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