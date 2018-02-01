В партии «Нур Отан» сменился первый заместитель председателя

Президент РК Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Бюро политического совета партии «Нур Отан». Об этом на своей официальной странице в Facebook, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства поблагодарил Мухтара Кул-Мухаммеда за проделанную работу и представил нового первого заместителя председателя партии Маулена Ашимбаева», - говорится в сообщении.

Ашимбаев Маулен Сагатханулы родился 28 января в 1971 году. В 1993 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. Получил диплом экономиста. В 2003-2004 годах стажировался в США, в Университете Джонса Хопкинса, Школа международных исследований.

Трудовой стаж:

- ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан (1993-1994);

- помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан Д. Нурахметова (1994-1995);

- консультант Совета безопасности РК (1995);

Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК

- старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований администрации президента (1995-1999);

- заведующий Аналитическим центром Совета безопасности РК (04.1999-02.2000);

- директор КИСИ при президенте Казахстана (05.2000-05.2005);

- директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК (03.2004-05.2005);

- заместитель секретаря СБ РК (05.2005-04.2006);

- заместитель Руководителя администрации президента республики (13.04.2006-10.2011).