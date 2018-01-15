В системе казначейства Минфина произошли кадровые перестановки

Заместителем председателя Комитета казначейства стала Алия Байгенжина, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.
Приказ министра финансов Бахыта Султанова о назначении был подписан 12 января 2018 года.
До назначения на должность заместителя председателя Комитета казначейства она возглавляла департаменты бюджетного планирования и внутреннего администрирования Министерства финансов РК.
Алия Байгенжина родилась 5 мая 1977 года.
Окончила Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова по специальности «инженер-экономист» в 1998 году. В 2010 году получила степень магистра государственного и местного управления в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Трудовую деятельность начала в 1998 году экономистом отдела промышленности, инвестиций и природных ресурсов управления материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан.
Далее с 1998 по 2001 год занимала должности ведущего, затем главного экономиста в различных отделах Бюджетного департамента МФ РК.
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В 2001 году возглавила отдел промышленности и строительства управления промышленности, строительства, транспорта и коммуникаций Департамента финансирования государственных органов, через год - отдел промышленности, строительства и энергоснабжения управления промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Департамента финансирования государственных органов.
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В 2003 году стала заместителем начальника управления промышленности, строительства, транспорта и коммуникаций Департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования РК; далее - заместителем начальника управления промышленности, строительства и транспорта Департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
С 2004 по 2005 годы работала директором Центра стратегического планирования и внешних связей, затем - департамента корпоративного развития АО «Национальный инновационный фонд».
В 2006 году, вернувшись на государственную службу, работает заместителем директора ряда департаментов в Минфине и Миннацэкономики.
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