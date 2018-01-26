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В телерадиокорпорации «Казахстан» произошли кадровые перестановки

26.01.2018 17:10   1420   0

В телерадиокорпорации «Казахстан» произошли кадровые перестановки. Ранее возглавлявшая телеканал Balapan Жанар Шамел стала советником председателя правления АО РТРК «Казахстан», сообщает пресс-служба телерадиокорпорации.

Как отметили в пресс-службе телерадиокорпорации, новым директором детского телеканала назначена Макпал Жумабай.

Гендиректором ТОО «Қазақ радиолары» назначен Азимхан Аусатов, директором «Қазақ радиосы» стала Назира Бердалы, Калкаман Сарин возглавил радио «Шалқар».

Жанар Шамел начинала телеведущей программ на телеканале Qazaqstan. В прямом эфире вела утреннюю программу «Таншолпан», также работала редактором и продюсером на протяжении нескольких лет. Она первый директор единственного детского телеканала Balapan, который был создан в 2010 году по идее президента Казахстана.

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Макпал Жумабай начинала трудовую деятельность корреспондентом в республиканской газете «Ана тілі». В разные годы работала редактором, шеф-редактором утренних программ на телеканале Qazaqstan, продюсером и редактором телеканала Balapan. Является обладателем государственной молодежной премии «Дарын» и гранта Фонда первого Президента РК.

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Азимхан Аусатов в разные годы работал в редакции «Қазақ радиосы» редактором, руководителем редакции утренних программ, шеф-редактором.

Назира Бердалы свой профессиональный путь начинала редактором на телеканале Qazaqstan. В разные годы работала диктором, ведущей программ, руководителем творческой группы.

Калкаман Сарин с 2013 по 2015 год вел социально-политическую программу «Кеш емес» на телеканале «Астана», также был ведущим познавательной программы «Ой-толғау» на телеканале Qazaqstan. Обладатель государственной молодежной премии «Дарын» и гранта Фонда первого Президента РК.

  • Источник:
  • пресс-служба телерадиокорпорации «Казахстан»
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