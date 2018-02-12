В Восточном Казахстане назначен новый замакима

Сегодня глава региона Даниал Ахметов на расширенном аппаратном совещании представил своего нового заместителя, сообщает пресс-служба главы региона.

На должность назначен Алмасхан Бауржанович Сматлаев, ранее работавший руководителем управления экономики и бюджетного планирования ВКО.

Алмасхан Сматлаев имеет четыре высших образования. В 2011 году окончил Финансовый университет при Правительстве РФ в Москве по специальности «экономика». Также получил степень бакалавра «международная экономика» в Блумгерском университете в штате Пенсильвания, США. В 2012 году обучался в Финансовом университете при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». В 2015 - получил степень магистра «Государственное и муниципальное управление» в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Трудовую деятельность начал в 2009 году заместителем гендиректора ООО «Корал Групп» в Москве. В ноябре 2011 года назначен гендиректором ООО «Сервис и Технологии ИНВЕСТ». С 2012 по 2014 годы работал консультантом, после советником секретариата члена коллегии - министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии в Мосвке.

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Даниал Ахметов поручил Алмасхану Сматлаеву усилить финансовую дисциплину в регионе, а также уделять особое внимание внебюджетным источникам финансирования. Ранее занимавший должность заместителя акима области Ринат Омаров, теперь будет возглавлять аппарат акима Восточного Казахстана.