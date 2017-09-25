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Вице-министром национальной экономики Казахстана стал Бауржан Бекешев

25.09.2017 15:28   477   0

Постановлением Правительства РК Бекешев Бауржан Бейсенбаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики.

Бауржан Бекешев родился в 1961 году в Карагандинской области. В 1983 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2001 году — Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова. По специальности инженер-механик, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером производственного обучения в г. Караганда.

В 1986–1997 годах работал инженер-конструктором, заместителем начальника цеха по ремонту комбайнов завода по ремонту горношахтного оборудования ПО «Карагандауголь».

В 1999–2008 годах работал в ГУ «Департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области», Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки».

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В 2008–2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики.

С 2014 года и по настоящее время работал директором Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в г. Москва.

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Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «20 лет независимости РК».

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Калмуханбет Касымов
Министр внутренних дел РК
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