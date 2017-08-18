Зампредом Bank RBK стал Нурхан Нурланов

АО "Bank RBK" на должность заместителя председателя правления банка назначил Нурхана Нурланова – сына председателя мажилиса Казахстана Нурлана Нигматулина и бывшего акционера АО "Qazaq Banki", с которым кредитное учреждение заключило меморандум об объединении.
С учетом внесенных изменений в состав правления Bank RBK входят восемь человек: председатель Игорь Мажинов, Нурхан Нурланов, Марпу Жакубаева, Анара Даулетбекова, Каламкас Ибраева, Тимур Шарипов, Адылжан Садыков и Алия Беспаева.
31 мая 2017 года Qazaq Banki и Bank RBK подписали меморандум об объединении. Новый банк будет работать под брендом Bank RBK и, как ожидается, войдет в пятерку крупнейших кредитных институтов республики.