Зампредом Bank RBK стал Нурхан Нурланов

Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?

Цитата дня

Кондитерская промышленность, как паровоз, тянет за собой смежные отрасли, такие как крахмало-паточная, масложировая, сахарная, молочная, в которой задействованы более 20 тысяч человек как в сельском хозяйстве, так и на производстве.

Алихан Талгатбек

президент ОЮЛ «Ассоциация кондитеров Казахстана»