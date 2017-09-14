Жанат Курманов назначен зампредом Нацбанка

Распоряжением президента Республики Казахстан Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан.

Курманов Жанат Бостанович родился 22 февраля 1962 года. В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности - физик.

В 1996 году окончил Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности - экономист.

Опыт работы:

1985−1992 годы — инженер, младший научный сотрудник института ядерной физики академии наук Казахстана.

1992−1996 годы — младший научный сотрудник объединенного института ядерных исследований РАН.

1996−1999 годы — начальник финансового управления, вице-президент, управляющий проектами АОЗТ «KBS», начальник финансового управления ОАО «Страховая компания KBS Garant», управляющий проектами ЗАО «KBS», консультант проекта TACIS.

1999−2002 годы — начальник управления регулирования и лицензирования, заместитель директора, директор департамента страхового надзора, заместитель директора департамента банковского и страхового надзора Национального Банка Республики Казахстан.

2002−2006 годы — генеральный директор акционерного общества «ГНПФ».

С сентября 2005 года — член совета директоров акционерного общества «Казахстанский актуарный центр».

2006−2007 годы — заместитель генерального директора АО «НПФ «ГНПФ».

С июня 2008 года — член совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

С августа 2009 года — член совета директоров акционерного общества Halyk Finance.

С сентября 2009 года — член совета директоров акционерного общества «Халык Life».

2012−2016 годы — председатель Биржевого совета акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».

2012−2016 годы — члена совета директоров — независимый директор Казахстанской фондовой биржи (KASE), независимый директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

С марта 2016 года — председатель совета директоров Казахстанской фондовой биржи — KASE.