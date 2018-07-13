Жандос Асанов назначен послом Казахстана в Туркменистане

Указом Главы государства Асанов Жандос Ануарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане, сообщает akorda.kz

Жандос Асанов родился в 1969 году. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. В структуре Министерства иностранных дел Республики Казахстан занимал разные должности с 2004 года.

В том числе был руководителем пресс-службы Министерства иностранных иностранных дел Республики Казахстан, директором департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Также, занимал должность исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам воздействия в Азии, заместителя главы офиса ОБСЕ в городе Минске, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Бельгии, заместителя руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан

С октября 2013 года занимал должность генерального секретаря Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств

В Жамбылской области назначен руководитель ГАСКа