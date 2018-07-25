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Зарина Нурланова назначена пресс-секретарем Премьер-министра Казахстана

25.07.2018 21:18   361   0

Распоряжением Премьер-Министра РК Нурланова Зарина Нурлановна назначена на должность руководителя пресс-службы премьер-министра РК, сообщается на сайте главы правительства.

Зарина Нурланова родилась в 1986 году в городе Талдыкорган. В 2008 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «социология», в 2017 году - АО «Университет КАЗГЮУ» и Университет UBIS по специальности делового администрирования. Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовую деятельность начала в 2009 году менеджером ТОО «Arna Media Advertising». В различные годы работала исполнительным, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «Казконтент», возглавляла Институт Евразийской интеграции, а также занимала должность советника министра информации и коммуникаций РК.

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  • 2. Неоправданно высокие цены
    623

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    189

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
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трлн тенге
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Цитата дня
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Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

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