Зарина Нурланова назначена пресс-секретарем Премьер-министра Казахстана

Распоряжением Премьер-Министра РК Нурланова Зарина Нурлановна назначена на должность руководителя пресс-службы премьер-министра РК, сообщается на сайте главы правительства.

Зарина Нурланова родилась в 1986 году в городе Талдыкорган. В 2008 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «социология», в 2017 году - АО «Университет КАЗГЮУ» и Университет UBIS по специальности делового администрирования. Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовую деятельность начала в 2009 году менеджером ТОО «Arna Media Advertising». В различные годы работала исполнительным, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «Казконтент», возглавляла Институт Евразийской интеграции, а также занимала должность советника министра информации и коммуникаций РК.