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24 казахстанских спортсмена стали обладателями «олимпийской стипендии»

30.01.2018 11:35   608   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Казахстанские спортсмены будут получать «олимпийские стипендии» к Токио-2020. Такая стипендия присуждается в рамках программы «Олимпийская солидарность».

«Спортсмены, которые были отобраны Международным Олимпийским комитетом, как потенциальные участники летних Олимпийских игр Токио-2020, будут ежемесячно, начиная с 1 января 2018 г., получать дополнительное финансирование от МОК», - говорится в сообщении пресс-службы национального олимпийского комитета.

В число спортсменов, которые вошли в Топ-24, входят: Назым Кызайбай (бокс), Галбадрах Отгонцэцэг (дзюдо), Мария Овчинникова(легкая атлетика), Карина Горичева (тяжелая атлетика), Ольга Рыпакова (легкая атлетика), Екатерина Ларионова (женская борьба),Эльмира Сыздыкова (женская борьба), Дарига Шакимова (бокс), Дмитрий Баландин (плавание), Елдос Сметов (дзюдо), Василий Левит (бокс), Мейрамбек Айнагулов (борьба), Кайрат Ералиев (бокс), Аблайхан Жусупов (бокс), Абильхан Аманкул (бокс), Кирилл Герасименко (настольный теннис), Сергей Емельянов (каноэ), Андрей Ергучев (каноэ), Даулет Ниязбеков (борьба), Кайрат Сарымсаков (таэквондо), Алексей Луценко (велоспорт), Султан Дузельбаев (стрельба из лука), Санжар Мусаев (стрельба из лука),Денис Галкин (стрельба из лука).

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«Программа МОК по выдаче олимпийских стипендий разработана в качестве долгосрочной финансовой поддержки перспективных спортсменов. Мы собирали заявки на получение стипендии от национальных федераций, формировали расширенный список в НОК Казахстана и затем направляли его в МОК, где уже принималось окончательное решение о присуждении стипендий. В рамках данной программы мы также будем рассматривать возможность дополнительного финансирования стипендиатов для поддержки их участия в квалификационных соревнованиях, которые начнутся уже со следующего года. Мы очень плодотворно сотрудничаем с МОК в данном направлении и готовим дополнительные возможности для национальных федераций в рамках программ Олимпийской солидарности», - рассказывает директор департамента международных отношений НОК Казахстана Алимжан Акаев.

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Справка:

«Олимпийская солидарность» - программа Международного Олимпийского Комитета по координации деятельности Национальных олимпийских комитетов, направленная на развитие Олимпийского движения.

В рамках программы МОК НОК Казахстана только за прошедший год помог организовать тренерские и судейские курсы повышения квалификации с участием представителей международных федераций для легкой атлетики, бокса, таэквондо, хоккея с шайбой и лыжных видов спорта. При этом, НОК Казахстана активно призывает национальные федерации принимать участие в программе МОК, сопровождая весь процесс от момента написания заявки до сдачи соответствующих отчетов в МОК.

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будут представлять Казахстан на Олимпийских играх в Пхенчхане
Цитата дня
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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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