Адильбек Джаксыбеков стал президентом Казахстанской федерации футбола

Руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков 10 февраля избран президентом Казахстанской федерации футбола.

Выборы нового главы КФФ прошли 10 февраля в Астане, в ходе внеочередной конференции федерации в связи с тем, что 10 января этого года предыдущий президент КФФ Сеильда Байшаков подал в отставку с этого поста.

Через неделю после этого заявления, 18 января, региональные федерации футбола Казахстана выдвинули в качестве кандидата на пост президента КФФ Джаксыбекова, который уже возглавлял футбольную федерации страны в период с 2007-го по 2014 год.

Мотивы подачи Байшаковым в отставку остались неозвученными, но многие связывают это с неудачным выступлением сборной Казахстана в прошлом году, когда под руководством приглашенного прежним руководством КФФ россиянина Александра Бородюка сборная проиграла шесть из семи матчей, лишь один сведя вничью.

При этом заявление Байшакова об отставке прозвучало ранее, чем сборная Казахстана рассталась с Бородюком: официальное сообщение о досрочном расторжении трехлетнего контракта с российским специалистом появилось только 22 января этого года.

Сборная Казахстана прошла на параде атлетов на Играх в Пхенчхане

До этого было объявлено, что выборы нового президента КФФ пройдут 10 февраля. На внеочередной конференции Джаксыбеков был избран президентом КФФ единогласно, за единственного кандидата проголосовали все присутствующие члены федерации — 33 человека.

Экс-президенту федерации Байшакову в ходе конференции присвоили звание «Почетный деятель Казахстанской федерации футбола».

«Для меня это большая честь, и я хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Однако 10 января я принял решение подать в отставку. Спасибо членам Исполкома, которые приняли мое заявление о созыве внеочередной конференции Казахстанской федерации футбола», - сказал Байшаков.

Руководитель АП Джаксыбеков при этом должен будет совмещать должности главы двух спортивных федераций в стране: в настоящее время он является президентом Федерации легкой атлетики Казахстана. На пост главы КФФ он избран на четыре года.