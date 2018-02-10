Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Адильбек Джаксыбеков стал президентом Казахстанской федерации футбола

10.02.2018 12:20   849   1 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков 10 февраля избран президентом Казахстанской федерации футбола.

Выборы нового главы КФФ прошли 10 февраля в Астане, в ходе внеочередной конференции федерации в связи с тем, что 10 января этого года предыдущий президент КФФ Сеильда Байшаков подал в отставку с этого поста.

Через неделю после этого заявления, 18 января, региональные федерации футбола Казахстана выдвинули в качестве кандидата на пост президента КФФ Джаксыбекова, который уже возглавлял футбольную федерации страны в период с 2007-го по 2014 год.

Мотивы подачи Байшаковым в отставку остались неозвученными, но многие связывают это с неудачным выступлением сборной Казахстана в прошлом году, когда под руководством приглашенного прежним руководством КФФ россиянина Александра Бородюка сборная проиграла шесть из семи матчей, лишь один сведя вничью.

Сборная Казахстана прошла на параде атлетов на Играх в Пхенчхане...
Казахстанская сборная прошла на параде атлетов во время торжественной церемонии открытия 23-х по счету зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхан...

При этом заявление Байшакова об отставке прозвучало ранее, чем сборная Казахстана рассталась с Бородюком: официальное сообщение о досрочном расторжении трехлетнего контракта с российским специалистом появилось только 22 января этого года.

Сборная Казахстана прошла на параде атлетов на Играх в Пхенчхане

До этого было объявлено, что выборы нового президента КФФ пройдут 10 февраля. На внеочередной конференции Джаксыбеков был избран президентом КФФ единогласно, за единственного кандидата проголосовали все присутствующие члены федерации — 33 человека.

Экс-президенту федерации Байшакову в ходе конференции присвоили звание «Почетный деятель Казахстанской федерации футбола».

«Для меня это большая честь, и я хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Однако 10 января я принял решение подать в отставку. Спасибо членам Исполкома, которые приняли мое заявление о созыве внеочередной конференции Казахстанской федерации футбола», - сказал Байшаков.

Руководитель АП Джаксыбеков при этом должен будет совмещать должности главы двух спортивных федераций в стране: в настоящее время он является президентом Федерации легкой атлетики Казахстана. На пост главы КФФ он избран на четыре года.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    406

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    225

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    226

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    122

Цифра дня
10
случаев холеры
зарегистрировано в Алматы на 9 февраля 2018 года
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное