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Алексей Луценко стал победителем первого этапа "Тура Алматы - 2017"

30.09.2017 18:43   825   0

30 сентября в Алматы прошел первый этап пятого юбилейного выпуска Международной профессиональной шоссейной велогонки «Тур Алматы». 20 команд из 17 стран мира стартовали с площади «Астана», чтобы побороться за победу на этапе и за призовые майки «Лучшего спринтера», «Горного короля» и «Лучшего казахстанского гонщика».

Первый этап протяженностью 171,2 километра начался с трех спринтерских кругов по улицам Толе Би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Группа «беглецов» сформировалась после преодоления городского круга. Гонщики направились в противоположную часть города – индустриальную зону, минуя один из самых красивых районов южной столицы - проспект Аль-Фараби. Здесь, на широкой магистрали, спортсменов, помимо ожесточенного соперничества друг с другом, ждало еще одно испытание – холодный встречный ветер. Основная же часть гонки прошла в индустриальной зоне, хорошо знакомой зрителям по национальным чемпионатам по велоспорту 2016-го и 2017-го. В этом году индустриальная зона закономерно вошла в маршрут обновленного тура: гладкое полотно, интересная трасса с подъемами и спусками оказались гонщикам по вкусу.

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После четырех кругов велосипедистам предстоял последний рывок на пути к финишу, расположенному на стадионе «Алматы Арена». За 17,5 километров до финиша Алексей Луценко атаковал своих попутчиков по отрыву и в итоге стал победителем этапа. Также 25-летний гонщик стал обладателем майки лучшего казахстанского гонщика.

«Я очень рад победе. Гонка была не простая, - прокомментировал Алексей Луценко. – Команда сработала отлично, спасибо ребятам за такую тяжелую работу. Завтра еще один тяжелый день с финишем на «Медео». Это будет совершенно другая гонка».

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Напомним, что Алексей Луценко трижды становился победителем «Тура Алматы», а в этом году выиграл один из этапов «Вуэльты Испании» и вошел в топ-10 гонщиков чемпионата мира в Бергене в групповой гонке.

Следом за Алексеем Луценко с отставанием в 19 секунд финишировал француз Реми Ди Грегорио. Третье место по итогам первого этапа занял иранец Мирсамад Пурсейедиголахур, уступив лидеру 21 секунду.

Гороховую майку «горного короля» надел казахстанец Даниил Фоминых, зеленую майку лучшего спринтера примерил итальянец Альберто Чеччин.

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В ходе церемонии награждения первого этапа гонщиков поздравили президент Казахстанской федерации велоспорта Дархан Калетаев, вице-президенты федерации Раимбек Баталов, Аманбек Кульчиков, Александр Винокуров, вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников и председатель совета директоров Каспийского банка Вячеслав Ким.

Международная профессиональная шоссейная велогонка «Тур Алматы» в этом году впервые обрела статус многодневной.

Завтра, 1 октября, пройдет второй этап со стартом на стадионе «Халык Арена» и финишем на ВСК «Медео». Протяженность дистанции второго этапа составит 160 километров, а главной интригой станет горный участок перед самым его финишем. Онлайн-трансляцию второго этапа увидят 50 миллионов зрителей в 47 странах мира по телеканалу «Евроспорт».

  • Источник:
  • Пресс-служба КФВС
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