Алексей Полторанин: "Видимо, Олимпиада - это не мое"

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пхенчхане.

Полторанин пришел к финишу 15-ым, хотя на протяжении гонки был в числе лидеров.

"Я не знаю, что произошло. Бежал, все хорошо было, были силы. Я выходил на старт — не думал о втором или даже третьем месте. Поставил на кон все. А оказалось, что ничего. Лыжи все меняли. Дело не в этом.

Просто долгое время работал один и меня не хватило. Видимо, Олимпиада, это не мое. Я сам не знаю. Не могу ничего объяснить прямо сейчас. После 40-ого километра почувствовал, что сил нет. Уже просто не знал, что делать", — сказал Полторанин sports.kz.

Игры в Южной Корее были четвертыми в карьере лыжника. На всех соревнованиях он показывал хорошие результаты, однако так и не смог занять место на пьедестале.