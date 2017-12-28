Алматы может стать столицей зимней Сурдлимпиады

Глава Алматы Бауыржан Байбек встретился с президентом Международного комитета спорта глухих Валерием Рухледевым. Стороны обсудили возможность проведения в городе XIX Сурдлимпийских зимних игр в 2019 году, сообщает пресс-служба алматинского акимата.

Прибывший с делегацией из Лозанны Валерий Рухледев отметил, что в городе создана вся необходимая инфраструктура для проведения различных соревнований по зимним видам спорта и проведение Сурдлимпийских игр, безусловно, будет способствовать вовлечению горожан с ограниченными возможностями в массовый спорт.

«Мы ознакомились с построенной великолепной спортивной инфраструктурой города Алматы. Нас впечатлила не только архитектура сооружений и их оснащение по самым современным стандартам, но и активная спортивная жизнь, которой наполнены эти объекты. Мы могли наблюдать республиканские соревнования по керлингу и лыжным гонкам, детские тренировки фигуристов и хоккеисток, а также массовые катания на коньках и лыжах. Все это, а также прошедшая в феврале текущего года на высочайшем уровне 28-ая Всемирная зимняя Универсиада свидетельствует о том, что Алматы сегодня по праву считается одним из мировых центров зимнего спорта», - сказал он.

КХЛ отменила бессрочную дисквалификацию Дамира Рыспаева

Валерий Рухледев уверен, что Сурдлимпиады позволяют городам, принимающим Игры, улучшить общественную городскую среду. Для людей с ограниченными возможностями появляются или модернизируются специальные пандусы, лифты, тротуары, светофоры, специальная разметка, визуальные указатели и многое другое.

Он также отметил, что за 94 года существования Международного комитета спорта глухих Азиатский континент еще ни разу не принимал Сурдлимпийские зимние Игры.

«Наш многолетний опыт показывает, что сразу после проведения Сурдлимпиад у людей с ограниченными возможностями пробуждается повышенный интерес к активным занятиям физкультурой и спортом. Игры делают их более активными, интегрированными в социальную жизнь. От Алматы заявка не подавалась, но мы рассматриваем город как возможную столицу», - пояснил спикер.

Отметим, на сегодняшний день, в Алматы проживает 44,1 тыс. инвалидов, из них около 5 тыс. по слуху. В 2017 году на социальную поддержку инвалидов было выделено 4,1 млрд тенге,

Справка:

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования людей с нарушениями слуха, первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже.

Динара Садуакасова названа лучшей шахматисткой 2017 года