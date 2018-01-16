Алматы включился в борьбу за проведение розыгрыша Суперкубка УЕФА-2020

Алматинский стадион "Центральный" фигурирует в перечне девяти футбольных арен, заинтересованных в проведении на них матча за Суперкубок УЕФА в 2020 году, сообщил в понедельник вечером официальный интернет-ресурс Союза европейских футбольных ассоциаций.

«УЕФА получил заявки от девяти ассоциаций, которые заинтересованы в проведении Суперкубка УЕФА в 2020 году: конкурс по выбору стадиона, где пройдет Суперкубок УЕФА-2020, начался 8 декабря 2017 года. Выразить заинтересованность в проведении матча ассоциации могли до 12 января этого года», - говорится в сообщении, размещенном на сайте УЕФА.

Расширенный список «заинтересованных сторон» (в Европейском футбольном союзе особо подчеркивают, что выражение интереса не имеет никакой юридической силы, серьезность намерений в борьбе за проведение матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы претенденты еще должны подтвердить окончательными заявками) включает в себя девять арен.

Помимо алматинского «Центрального», в него входят стадион «Национальный» в Тиране (Албания), минская арена «Динамо», стадион «Самми Офер» в израильской Хайфе, кишиневский «Зимбру», арена «Драгау» в Порту, «Уиндзор Парк», дислоцированный в Белфасте, хельсинский «Олимпийский» и «Стад-де-Нис», располагающийся в Ницце.

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В УЕФА напоминают, что окончательные заявки арен вместе с заявочными досье должны быть поданы до 29 марта 2018 года. Выбор же арены для проведения матча за Суперкубок УЕФА 2020 года будет сделан в мае 2018 года.

При этом УЕФА сразу предупредил, что ассоциации, которые в 2020 году примут матчи финальной стадии чемпионата Европы, не могли претендовать на организацию Суперкубка. Финальная стадия Евро-2020 впервые пройдет не в одной стране, а в разных городах 12 членов УЕФА - Англии, Германии, Азербайджана, Италии, Дании, Румынии, Голландии, Ирландии, Испании, Венгрии, России и Шотландии.

Алматы, таким образом, стал вторым казахстанским городом, заинтересованном в проведении у себя матча за Суперкубок УЕФА: в прошлом году в конкурсе на организацию розыгрыша этого же евротрофея в 2019 году претендовала столичная «Астана-Арена». Любопытно, что в соперниках у стадиона, дислоцированного в Астане, тогда было и несколько арен, которые значатся в нынешнем списке.

В частности, год назад на проведение Суперкубка - 2019 претендовали тиранский Национальный стадион, израильский «Самми Офер» и североирландский «Уиндзор Парк». Астана была в числе семи ассоциаций, подавших официальные заявки на проведение этого соревнования (УЕФА принимает заявки от лица футбольных администраций своих государств-членов), однако розыгрыш Суперкубка УЕФА в 2019 году достался стамбульской «Водафон Арене».

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Отметим при этом, что Алматы хорошо знаком УЕФА с точки зрения проведения финальных турниров под его эгидой, правда, речь идет не о большом футболе, а о футзале (мини-футболе): алматинский футзальный клуб «Кайрат» уже дважды становился хозяином Финала четырех Кубка УЕФА, в 2011-м и в 2017 годах. Что касается финалов еврокубков в большом футболе, то постсоветское пространство получало их четыре раза: московские «Лужники» становились местом проведения финала Кубка УЕФА, который потом трансформировался в нынешнюю Лигу Европы, в 1999 году. А в 2008 году тот же московский стадион принял финал Лиги чемпионов.

В мае этого года финал очередной Лиги чемпионов пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский», принимавшем ранее матчи финальной стадии Евро-2012. А финал Лиги Европы в 2019 году примет стадион «Олимпийский», дислоцированный в Баку. При этом матчи за Суперкубок УЕФА на территории постсоветских государств не проводились еще ни разу.