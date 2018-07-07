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Англия впервые за 28 лет стала полуфиналисткой ЧМ по футболу

07.07.2018 22:25   672   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Национальная сборная Англии по футболу стала третьим полуфиналистом чемпионата мира в России, обыграв в четвертьфинале сборную Швеции 7 июля со счетом 2:0.

Англичане начали четвертьфинальный поединок со шведами с заметным территориальным превосходством, которое, впрочем, смогли воплотить в голы лишь на 30-й минуте в типично британской манере: подачу Эшли Янга с угла поля головой замкнул Гарри Магуайр.

Второй гол англичане забили на 59-й минуте, также после навеса с угла поля – на этот раз отличился полузащитник Деле Алли. В перерыве между этими двумя забитыми мячами англичане не реализовали два чистых выхода один на один с голкипером шведской сборной, так что счет мог быть и большим.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем матча Россия-Хорватия, который начнется 8 июля в 00-00 по времени Астаны. Англичане сыграют в полуфинале мундиалей впервые с 1990 года: тогда на чемпионате мира в Италии они обыграли в четвертьфинале сборную Бельгии, а в полуфинале проиграли будущим чемпионам мира – сборной ФРГ – по пенальти.

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В матче за третье место на ЧМ-90 англичане уступили хозяевам того первенства, итальянцам, со счетом 1:2. Наивысшим же достижением сборной Англии на чемпионатах мира была победа на домашнем для нее первенстве 1966 года – на остальных мировых первенствах англичане дальше четвертьфинала не проходили.

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Другую полуфинальную пару на ЧМ-2018 составили сборные Бельгии и Франции.

Фото: Soccernews.ru

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