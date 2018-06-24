Япония и Сенегал разошлись ничьей на ЧМ-2018

На «Екатеринбург Арене» завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Японией и Сенегалом со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт уже на 11 минуте. Игрок Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Манэ открыл счет. На 34 минуте из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Нагатомо принял мяч, сместился в центр, там мяч подобрал Инуи и здорово пробил в угол ворот.

Во втором тайме ситуация повторилась. Вновь вперед вышел Сенегал на 71 минуте, когда Мане с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Сабали принял мяч и выполнил передачу к линии вратарской, Ньянг пропустил мяч на Ваге и он уже по сути замыкая дальнюю штангу отправил мяч под перекладину. На 78 минуте сравнял счет игрок сборной Японии. Юя с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хадим Н'Диайе ошибся на выходе, в итоге с левого угла штрафной площади Инуи выполнил передачу на Куйсуке Хонду, и он с пары метров не промахнулся.

Лидерство в группе H разделяют между собой Япония и Сенегал, имея в своем активе по 4 очка. Следовательно, на третьем и четвертом месте расположились Польша и Колумбия. У них по 0 очков.

Польша лишилась шанса на выход из группы на ЧМ-2018

Напомним, 25 июня стартует третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Саудовская Аравия сыграет с Египтом, Россия с Уругваем, Иран с Португалией.

Фото: Reuters