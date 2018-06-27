Аргентина чудом вышла из группы D в 1/8 финала на ЧМ-2018

В группе D прошли матчи третьего тура группового этапа между командами Исландия - Хорватия, Нигерия - Аргентина. Матчи завершились с одинакомым счетом 2:1.

Счет в матче Хорватия - Исландия был открыт на 53 минуте Миланом Баделем. Гильфи Сигурдссон на 76 минуте забил гол с пенальти. Заключительный счет в матче на 90 минуте обозначил Иван Перишич.

Во втором матче Лионель Месси забил гол в ворота Нигерии на 14 минуте. Виктор Мозес на 51 минуте удачно реализовал пенальти, тем самым сравням счет. На 86 минуте победный гол Аргентины забил Маркос Рохо.

Лидером группы D стала Хорватия с 9 очками, второе место занимает Аргентина с 4 очками. У Нигерии 3 очка, и у Исландии 1 очко.

В 1/8 финала 30 июня Франция сыграет с Аргентиной, а 2 июня Хорватия сыграет с Данией. Также в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля сыграет Уругвай против Португалии, а 2 июля Россия сыграет против Испании.

Напомним, 27 июня состоятся матчи третьего тура группового этапа между командами Мексика - Швеция, Республика Корея - Германия, Швейцария - Коста-Рика, Сербия - Бразилия.

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Фото: Reuters