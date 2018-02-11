Astana Arlans на старте WSB разгромила индусов Indian Tigers

Казахстанский боксерский клуб Astana Arlans начал защиту титула чемпиона Всемирной серии бокса (WSB) с победы в Караганде над индийской командой Indian Tigers со счетом 4:1.



Всемирная серия бокса - командные соревнования по боксу - в нынешнем году проводится в седьмой раз, в предыдущих семи сезонах казахстанский клуб трижды становился ее чемпионом и ни разу не оставался без медалей WSB, однажды став серебряным и трижды - бронзовым призером этих соревнований.

В нынешнем году Astana Arlans на групповом этапе стартовал в квартете C, в котором, помимо него, участвуют Indian Tigers, российская команда Patriot Boxing Team и китайскийклуб China Dragons, с каждым из этих соперников казахстанская команда проведет по два матча - один дома и один на выезде.

В первом матче казахстанцам противостоял дебютант турнира из Индии, и Astana Arlans праздновала победу в этой встрече досрочно (матч состоит из пяти поединков и для общей победы достаточно выиграть три из них). В первом бою в весовой категории до 60 килограммов казахстанец Серик Темиржанов дважды отправил в нокдаун Анкуша Дахия и в итоге одержал победу единогласным решением судей.

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Затем в весовой категории до 69 килограммов казахстанец Бекболат Курамысов удвоил преимущество хозяев ринга, выиграв у Дуриодхана Неги со счетом 2:1 - бой был завершен до окончания третьего раунда из-за травмы индийского боксера. Досрочную победу в матче казахстанцы одержали после поединка в категории до 81 килограмма, где Нурдаулет Жарманов раздельным решением судей обыграл индуса Бриджеша Ядава.

После этого в супертяжелом (свыше 91 килограмма) весе Нурсултан Аманжолов единогласным решением судей победил Парвеена Кумара, счет матча стал 4:0 в пользу казахстанской команды, и лишь в завершающем поединке встречи индус Кавиндер Бишт сумел размочить счет, обыграв Акниета Балтабаева раздельным решением судей.Следующий поединок нынешнего розыгрыша WSB «арланы» также проведут дома, на этот раз в Кокшетау - 24 февраля «Astana Arlans» примет российскую команду «Patriot Boxing Team».

В восьмом по счету сезоне WSB участвуют 12 команд, разбитых на три региональных квартета (A:Америка, B:Азия C:Европа). По итогам группового этапа лучшие восемь команд (по три из двух групп и две - из одной) выйдут в четвертьфинал. Серия является полупрофессиональной: бои здесь, как у любителей, состоят из трех раундов, однако участники выступают без защитных шлемов. Тем не менее, за ними остаются любительский статус и право выступать на Олимпийских играх.

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Начиная с четвертого сезона в 2014 году, в WSB существует 10 весовых категорий: 46-49 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. Ранее существовало 5 весовых категорий (легчайший (до 54 кг), легкий (до 61 кг), средний (до 73 кг), полутяжелый (до 85 кг) тяжелый (свыше 91 кг). На групповом этапе и в каждом раунде плэй-офф в двух матчах (домашнем и выездном) соперники по очереди задействуют свои возможности в каждой из десяти категорий.

В WSB, помимо Astana Arlans, сезоны выигрывали кубинская команда Cuba Domadores (дважды), по разу в серии первенствовали французский клуб France Fighting Roosters и итальянский Dolce & Gabbana.