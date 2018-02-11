Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Astana Arlans на старте WSB разгромила индусов Indian Tigers

11.02.2018 11:38   1112   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Казахстанский боксерский клуб Astana Arlans начал защиту титула чемпиона Всемирной серии бокса (WSB) с победы в Караганде над индийской командой Indian Tigers со счетом 4:1.

Всемирная серия бокса - командные соревнования по боксу - в нынешнем году проводится в седьмой раз, в предыдущих семи сезонах казахстанский клуб трижды становился ее чемпионом и ни разу не оставался без медалей WSB, однажды став серебряным и трижды - бронзовым призером этих соревнований.

В нынешнем году Astana Arlans на групповом этапе стартовал в квартете C, в котором, помимо него, участвуют Indian Tigers, российская команда Patriot Boxing Team и китайскийклуб China Dragons, с каждым из этих соперников казахстанская команда проведет по два матча - один дома и один на выезде.

В первом матче казахстанцам противостоял дебютант турнира из Индии, и Astana Arlans праздновала победу в этой встрече досрочно (матч состоит из пяти поединков и для общей победы достаточно выиграть три из них). В первом бою в весовой категории до 60 килограммов казахстанец Серик Темиржанов дважды отправил в нокдаун Анкуша Дахия и в итоге одержал победу единогласным решением судей.

Санчес принес Astana Pro Team первую победу в сезоне ...
Испанский велогонщик казахстанской команды «Астана» Луис Леон Санчес в субботу, 10 февраля, стал победителем однодневной гонки «Вуэл...

Санчес принес Astana Pro Team первую победу в сезоне

Затем в весовой категории до 69 килограммов казахстанец Бекболат Курамысов удвоил преимущество хозяев ринга, выиграв у Дуриодхана Неги со счетом 2:1 - бой был завершен до окончания третьего раунда из-за травмы индийского боксера. Досрочную победу в матче казахстанцы одержали после поединка в категории до 81 килограмма, где Нурдаулет Жарманов раздельным решением судей обыграл индуса Бриджеша Ядава.

Материалы по теме

Санчес принес Astana Pro Team первую победу в сезоне

Шарлотт Калла из Швеции завоевала первое "золото" Олимпиады-2018

Адильбек Джаксыбеков стал президентом Казахстанской федерации футбола

Сборная Казахстана прошла на параде атлетов на Играх в Пхенчхане

В Корее стартует открытие зимних Олимпийских игр

После этого в супертяжелом (свыше 91 килограмма) весе Нурсултан Аманжолов единогласным решением судей победил Парвеена Кумара, счет матча стал 4:0 в пользу казахстанской команды, и лишь в завершающем поединке встречи индус Кавиндер Бишт сумел размочить счет, обыграв Акниета Балтабаева раздельным решением судей.Следующий поединок нынешнего розыгрыша WSB «арланы» также проведут дома, на этот раз в Кокшетау - 24 февраля «Astana Arlans» примет российскую команду «Patriot Boxing Team».

В восьмом по счету сезоне WSB участвуют 12 команд, разбитых на три региональных квартета (A:Америка, B:Азия C:Европа). По итогам группового этапа лучшие восемь команд (по три из двух групп и две - из одной) выйдут в четвертьфинал. Серия является полупрофессиональной: бои здесь, как у любителей, состоят из трех раундов, однако участники выступают без защитных шлемов. Тем не менее, за ними остаются любительский статус и право выступать на Олимпийских играх.

Шарлотт Калла из Швеции завоевала первое "золото" Олимпиады-2018

Начиная с четвертого сезона в 2014 году, в WSB существует 10 весовых категорий: 46-49 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. Ранее существовало 5 весовых категорий (легчайший (до 54 кг), легкий (до 61 кг), средний (до 73 кг), полутяжелый (до 85 кг) тяжелый (свыше 91 кг). На групповом этапе и в каждом раунде плэй-офф в двух матчах (домашнем и выездном) соперники по очереди задействуют свои возможности в каждой из десяти категорий.

В WSB, помимо Astana Arlans, сезоны выигрывали кубинская команда Cuba Domadores (дважды), по разу в серии первенствовали  французский клуб France Fighting Roosters и итальянский Dolce & Gabbana.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    418

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    237

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    242

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    126

Цифра дня
10
случаев холеры
зарегистрировано в Алматы на 9 февраля 2018 года
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное