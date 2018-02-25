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Astana Arlans разгромила российскую Patriot Boxing Team в WSB

25.02.2018 12:58   879   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Казахстанский боксерский клуб Astana Arlans укрепил свое единоличное лидерство в группе C Всемирной серии бокса (WSB) после второй подряд домашней победы 24 февраля.

Групповой этап нынешнего сезона WSB действующий  победитель Серии из Астаны начал с двух домашних поединков, которые в этом году проводит в регионах. Две недели назад Astana Arlans в Караганде разгромил дебютанта Всемирной Серии бокса - Indian Tigers со счетом 4:1, вторую встречу группового этапа казахстанская команда проводила 24 февраля в Щучинске против российского Patriot Boxing Team, и на этот раз не отдала гостям ни одной микродуэли матча.

На старте матча в Щучинске в категории до 56 килограммов казахстанец Ильяс Сулейменов взял верх единогласным решением судей над Василием Веткиным - 3:0. Второе очко «арланы» заработали в весе до 64 килограммов, где судьи также единогласно отдали победу Дилмурату Мижитову в бою с россиянином Константином Богомазовым. Досрочную победу хозяев ринга оформил в категории до 91 килограмма Нурбол Алтаев, обыгравший Ровшана Ягубзаде раздельным решением судей - 2:1.

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Боксеры Astana Arlans на этом не остановились, и в следующем бою в категории до 75 килограммов Абильхан Аманкул по мнению всех трех рефери был сильнее Расула Алиева. В последнем же поединке матчевой встречи в категории до 45 килограммов Темиртас Жусупов оставил не у дел Бориса Сидорова с тем же счетом 3:0. Таким образом, Astana Arlans после двух домашних поединков единолично возглавляет таблицу группы C, в которой, впрочем, помимо двух матчей с ее участием не прошло больше ни одного матча.

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В частности, еще не стартовал четвертый участник этой группы, китайский клуб China Dragons, который свой первый поединок проведет лишь 23 марта против российской команды. Российские «патриоты» и индийские «тигры» к тому времени успеют сравняться с казахстанским клубом по количеству проведенных встреч, схлестнувшись между собой 2 марта в России. Astana Arlans же следующий поединок проведет 9 марта, встретившись в этот день на чужой территории с Patriot Boxing Team.

Всемирная серия бокса - командные соревнования по боксу - в нынешнем году проводится в восьмой раз, в предыдущих семи сезонах казахстанский клуб трижды становился ее чемпионом и ни разу не оставался без медалей WSB, однажды став серебряным и трижды - бронзовым призером этих соревнований.

Всего в восьмом по счету сезоне WSB участвуют 12 команд, разбитых на три региональных квартета (A:Америка, B:Азия C:Европа). По итогам группового этапа лучшие восемь команд (по три из двух групп и две - из одной) выйдут в четвертьфинал. Серия является полупрофессиональной: бои здесь, как у любителей, состоят из трех раундов, однако участники выступают без защитных шлемов. Тем не менее, за ними остаются любительский статус и право выступать на Олимпийских играх.

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Начиная с четвертого сезона в 2014 году, в WSB существует 10 весовых категорий: 46-49 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. Ранее существовало 5 весовых категорий (легчайший (до 54 кг), легкий (до 61 кг), средний (до 73 кг), полутяжелый (до 85 кг) тяжелый (свыше 91 кг). На групповом этапе и в каждом раунде плэй-офф в двух матчах (домашнем и выездном) соперники по очереди задействуют свои возможности в каждой из десяти категорий.

В WSB, помимо Astana Arlans, сезоны выигрывали кубинская команда Cuba Domadores (дважды), по разу в серии первенствовали  французский клуб France Fighting Roosters и итальянский Dolce & Gabbana.

Фото: Официальный сайт WSB

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