Astana Arlans узнала соперников по группе WSB-2018

Официальный сайт Всемирной серии бокса (WSB) в среду, 20 декабря, опубликовал список 11 участников предстоящего восьмого сезона своих соревнований.

Полупрофессиональная Лига Бокса (The World Series Boxing или WSB) является международной боксерской ассоциацией, проводящей командные соревнования. В каждой матчевой встрече боксеры двух команд проводят по пять поединков в различных весовых категориях - общий счет матчей складывается из результатов этих индивидуальных боев.

Начиная с 4 сезона, в WSB существует 10 весовых категорий: 46-49 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. Обычно соперники договариваются, какие из пяти весовых категорий будут представлены в первом бою между ними, оставшиеся пять автоматически переносятся на ответный бой.

Действующий и единственный трехкратный чемпион WSB - Astana Arlans - по традиции попал в группу C, так называемую "азиатскую" группу, где его ждет встреча с двумя традиционными для последних трех сезонов соперниками - китайской командой China Dragons и российским клубом Patriot Boxing Team - и одним новичком Серии, клубом из Индии.

Александра Винокурова обвиняют в договорной гонке

Индийские новички, сменившие в WSB клуб из Ташкента Uzbek Tigers, не подтвердившего свое участие в сезоне, до сих пор не придумали название, под которым будут выступать в Серии. Времени на раздумья у них осталось менее двух месяцев: групповой этап, на котором все команды в группе традиционно встретятся между собой по два раза (дома и в гостях), стартует 3-4 февраля следующего года.

Любопытно, что команда из Индии не захотела взять название своей предшественницы - Venky's Mumbai Fighters - под которым клуб из этой страны выступал в Серии всего один сезон, в 2011-12 годах и выступил для новичка вполне успешно, выйдя из группы в четвертьфинал. Что касается российских "патриотов" и китайских драконов, то они хорошо знакомы казахстанским "арланам", которые встречаются с ними практически каждый год на групповой стадии, а иногда пересекаются еще и в плэй-офф.

В прошлом сезоне, завершившимся летом этого года победой Astana Arlans над кубинским клубом Cuba Domadores (6:5) в финале, который проходил в столице Казахстана, "арланы" уверенно разобрались на групповой стадией и с "драконами" (5:0 - дома и 3:2 в гостях) и с "патриотами" (3:2 в гостях, 4:1 - дома). Россиян "арланы" затем обыграли еще и в четвертьфинале с теми же результатами в гостях и дома, что и в группе.

Казахстанский лыжник взял «бронзу» в пасьюте на этапе Кубка мира

Что касается других групп, то в "американской" группе, где выступают основные соперники казахстанского клуба, двукратные победители Серии Cuba Domadores, будет всего три участника: к кубинцам присоединились боксеры Colombia Heroicos и Veneszuela Caciques: здесь отзаявились аргентинские "кондоры", а нового желающего выступать в WSB на этом континенте не появилось. В "европейской" группе, как и в "азиатской", сложился квартет: здесь путевки в четвертьфинал разыграют Italia Thunder, British Lionhearts, France Fighting Roosters и новички Серии из Хорватии Croatian Knights.