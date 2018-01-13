Astana Motorsports лишилась на Дакаре одного квадроциклиста

Казахстанский квадроциклист Максим Антимиров не сможет продолжить ралли-марафон «Дакар-2018» из-за перелома ноги. Гонщик был удален из стартовых протоколов ралли-рейда 12 января перед седьмым этапом марафона, хотя и готов был продолжить соревнования, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

У Антимирова двойной перелом правой ноги был диагностирован после шестого этапа ралли-рейда 11 января, хотя получил он его еще во время четвертого отрезка, 9 января: квадроцикл казахстанца тогда перевернулся, попав в яму, а сам гонщик не знал, сможет ли выйти на пятый этап. Тем не менее, пятый этап он прошел на обезболивающих, и даже отыграл несколько позиций в генеральной квалификации, потерянных по результатам четвертого этапа.

Напомним, что Антимиров стартовал очень неплохо для дебютанта «Дакара» - на первом этапе 6 января он был 16-м в классе «квадроциклы», а после второго и третьего этапов и вовсе был 12-м в общем зачете своей категории участников. Однако падение на четвертом этапе отбросило его на 31 строку. Пятый этап на обезболивающих средствах вновь поднял Антимирова в общем зачете - на 27 место, а на шестом этапе, который ознаменовался переходом гонки с территории Перу на территорию Боливии, сопровождавшимся подъемом в высокогорье, у Антимирова забарахлил квадроцикл.

Доус выиграл конкурс буллитов в рамках мастер-шоу Недели Звезд КХЛ

Казахстанец не смог завершить этот этап самостоятельно - его самого и его заглохшего «железного коня» до финиша транспортировал грузовой экипаж Astana Motorsports под пилотированием Артура Ардавичуса. Гонщика доставили в медпункт, где и диагностировали двойной перелом, с которым он выступал два этапа гонки. Антимиров при этом намеревался продолжить выступления - в случае, если механикам удастся разобраться с неполадками в двигателе его квадроцикла. Однако в клубе приняли решение не рисковать здоровьем спортсмена.

«После переговоров с организаторами команда вынуждена сообщить, что Максим Антимиров не выйдет на старт следующего этапа, - говорится в сообщении клуба. - Сход казахстанского гонщика стоял под вопросом до последнего момента, однако 12 января пилот квадроцикла под бортовым номером 265 был официально удален из стартовых протоколов. Продолжать гонку со сломанной ногой не представляется возможным», - поясняется в сообщении Astana Motorsports.

Отметим, что казахстанский клуб уже потерял одного своего гонщика после прошлогоднего «Дакара». Ставший бронзовым призером «Дакара-2017» пилот казахстанского внедорожника в классе Т-2 (модели, близкие к серийным) Денис Березовский получил в январе прошлого года повреждения спины, поясницы и шеи, из-за которых вынужден был приостановить спортивную карьеру. Антимиров, как и еще один казахстанский квадроциклист, Дмитрий Шилов, в состав Astana Motorsports вошел после прошлогоднего «Дакара». Капитан команды Артур Ардавичус подробно прокомментировал сход казахстанского квадроциклиста.

Рейхерд взял четвертое серебро Кубка мира на этапе в США

«На шестом этапе произошла поломка мотора, и пилот обратился за помощью к организаторам, - напоминает Артур Ардавичус. - Организаторы отправили пилота к медикам - его доставили в больницу, и это уже было расценено как эвакуация. В этом случае квадроцикл уходит к организаторам. Если пилота отсоединили от техники и эвакуировали с медпомощью, то техника попадает в эвакуационную службу, и там с нее снимают приборы безопасности. Это большая потеря для нас. Сам пилот был готов продолжать даже с травмой ноги. Можно было проехать два-три этапа еще, но дальше было бы просто хуже. У нас остался один квадроциклист - Дмитрий Шилов», - добавил он.

Кроме того, Артур Ардавичус отметил, что в самом начале гонки во время разговора с журналистами директор ралли-марафона Этьен Лавинь дал конкретный совет всем новичкам «Дакара», в число которых входят и казахстанские квадроциклисты – ехать всю гонку, используя не более 70% своих возможностей и не ускоряясь.

«Он говорил, что только так новобранцам на «Дакаре» можно будет доехать до финиша. Сейчас этот совет актуален для Дмитрия Шилова, - считает Ардавичус. - Нельзя забывать, что ближайшие этапы пройдут на высоте. Завтра на этапе не будет возможности проведения сервиса, поэтому посмотрим, кто доберется до конца», - заключил он.

Президент «Барыса» признал отсутствие шансов на попадание в плэй-офф КХЛ

В настоящее время грузовик Артура Ардавичуса занимает 9 позицию в генеральной классификации грузового зачета, а Дмитрий Шилов расположился на 13 строке в общем зачете квадроциклистов. Следующий седьмой этап ралли-марафона «Дакар – 2018» стартует в городе Ла Пас и пройдет по маршруту до Уюни – юго-западного города Боливии 13 января (в Астане к моменту его окончания будет уже утро воскресенья, 14 января). В 2018 году «Дакар» пройдет по территории трех стран Южной Америки: Перу, Боливии и Аргентины. Участникам предстоит преодолеть 14 этапов, общая протяженность которых составит почти 9 тыс. километров, финиширует гонка 20 января 2018 года.