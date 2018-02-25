Astana Pro Team выиграла третью гонку в сезоне

Датский велогонщик казахстанского клуба Astana Pro Team Михаэль Вальгрен в субботу, 24 февраля, принес казахстанской команде победу на первой классической гонке сезона 2018 года «Омлууп Хет Ньюзблад Элит» в Бельгии и третью победу в нынешнем сезоне.

Бельгийская однодневная гонка разыгрывается с 1945 года, и на ней ни разу до сих пор не побеждали гонщики казахстанского клуба. Тем не менее, великолепная командная стратегия 24 февраля этого года позволила «Астане» впервые добиться успеха на этой классической гонке в Бельгии. Благодаря командным действиям Алексея Луценко и Оскара Гатто в финале гонки, Вальгрену удалось провести атаку за 2 километра до финиша и застать врасплох всех соперников.

Датчанин из «Астаны» оставил за спиной поляка Лукаша Виснёвского из команды Sky и бельгийца Сепа Ванмарке из клуба EF Education First. Последнее обстоятельство является особым предметом гордости для казахстанской команды, поскольку бельгийские гонщики больше, чем кто бы то ни было, выигрывали домашнюю однодневку - 56 раз. Гонка стартовала из Гента, с самого старта начались атаки, после чего десяти гонщикам удалось уехать в отрыв с преимуществом в 4 минуты над основным пелотоном. Но, примерно за 40 километров до финиша этот отрыв был нейтрализован.

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Затем, при прохождении знаменитого подъема Капельпуур, образовалась небольшая группа лидеров, в которую вошли 12 гонщиков, включая трех представителей команды «Астана» - Луценко, Вальгрена и Гатто. На финальных 10 километрах дистанции лидеры постоянно атаковали, однако, никому из соперников добиться большого преимущества не удавалось. За 2,5 км атаковали двое – Ванмарке и Зденек Штыбар, но через 500 метров и эта атака была нейтрализована. Именно в этом момент контратаковал Вальгрен, который сразу же получил около 100 метров преимущества. Соперники пытались организовать преследование, но Луценко и Гатто каждый раз гасили все атаки, позволяя товарищу по команде сохранять лидерство.

«Мы действительно заслужили эту победу всей командой, потому что и на протяжении всего дня, и особенно в финале мы были очень сильны, - цитирует комментарий Вальгрена официальный сайт казахстанского велоклуба. - Я атаковал несколько раз, но в последний раз я был уверен, что это был тот самый, решающий момент. Поэтому я выложился на сто процентов. Конечно, были сомнения, хватит ли мне сил удержаться впереди до самого финиша, но когда я вышел на финишную прямую, то осознал, что сделал это. Я очень счастлив тому, что выиграл сегодня, это мой самый большой успех в карьере, надеюсь, что удастся еще больше улучшить свою форму к следующим гонкам», - добавил он.

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«Нашим планом было оберегать гонщиков, у которых были шансы на успех в сегодняшней гонке. Команда отлично работала весь день, и когда на Капельмууре отъехала группа лидеров, трем из четырех наших капитанов удалось оказаться там. Абсолютно вся команда была сегодня на высоте, все, и гонщики, и персонал отработали на сто процентов и в гонке, и за гонкой. А в финале у Вальгрена получилось увенчать этот труд великолепным и заслуженным успехом», - добавил спортивный директор «Астаны» Ларс Михаэльсен.

Отметим, что эта победа стала первым успехом для казахстанской команды в Мировом Туре 2018 года (в Мировой Тур, то есть в самые элитные гонки Международного союза велосипедистов эта гонка была включена только в прошлом году). При этом «Астана» одерживает уже третью победу в сезоне: 18 февраля казахстанец Луценко выиграл многодневку «Тур Омана», входящую в азиатский тур Международного союза велосипедистов, а 10 февраля испанский легионер Astana Pro Team Луис Леон Санчес принес «Астане» первую победу в нынешнем сезоне на однодневке «Вуэльта Мурсии», входящую в европейский Тур. При этом в Испании представители казахстанского велоклуба первенствовали также впервые в истории.

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Фото: Официальный сайт Астаны