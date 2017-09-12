Б. Сагинтаев: "Казахстану нужно строить больше, но меньше"

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства, на котором 12 сентября рассматривался вопрос развития массового спорта, попросил акимов регионов не увлекаться гигантоманией при возведении в своих областях спортивных сооружений. По мнению главы казахстанского кабинета министров, пример маленькой Исландии, произведшей фурор на последнем футбольном Евро, наглядно демонстрирует необходимость охвата массовым спортом всей территории страны.

Исландию, которая никогда не принадлежала к числу европейских футбольных супердержав, но на последнем чемпионате Европы 2016 года сенсационно вышла из группы и сенсационно же выбила из борьбы сборную Англии в первом раунде плэй-офф, казахстанского премьера заставил вспомнить доклад министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы. Который сообщил, что 17% казахстанских школ до сих пор не имеют собственного спортивного зала, а средняя обеспеченность спортивным оборудованием в школах республики составляет всего 67%.

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"Я вот буквально на прошлой неделе на форуме KAZENERGY встречался с бывшим президентом Исландии (Олафуром Гримсоном - прим. авт.), мы ведь знаем, что сейчас, после чемпионата Европы у всех на слуху Исландия - маленькая страна, каких успехов добилась, и он рассказал мне, каким образом они добились таких успехов в спорте, - сказал Бакытжан Сагинтаев. - Он мне объяснил, что у них в каждом маленьком населенном пункте имеются свой спортивный зал - в каждом маленьком населенном пункте!", - повторился глава правительства.

Именно доступность спортивных объектов, наравне с созданием кадровой сети тренеров и методистов по футболу, позволило островному государству с населением в 300 с лишним тысяч человек в одночасье из футбольных Золушек превратиться в крепкого по европейским меркам спортивного игрока в спорте № 1. Бакытжан Сагинтаев убежден, что Казахстан с его 17 миллионами человек населения на этом пути мог бы добиться аналогичных успехов, просто деньги, выделяемые на строительство спортсооружений, надо тратить немного по-другому.

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"В ситуации, когда в 17 процентах школ страны нет собственного спортивного зала, может, надо подходить по-другому к развитию массового спорта? - обратился премьер-министр Казахстана к акимам. - Сейчас в рамках социального партнерства много спортивных объектов строится, но, может, обратить внимание и вместо одного большого спортивного зала лучше обеспечить все школы спортивными залами? Таланты имеются везде, не только в больших городах: мы сами видим и по казакша курес, и по боксу - ребята из сел приезжают в города, принимают участие в больших соревнованиях и становятся мировыми чемпионами", - добавил глава правительства.

Впрочем, отсутствие спортивных сооружений - проблема вполне и уже решаемая в Казахстане, хотя решаемая менее быстрыми темпами, чем того бы хотелось премьер-министру Казахстана и министерству культуры и спорта. По данным главы МКС Арыстанбека Мухамедиулы, в стране в настоящее время функционирует более 11 тысяч спортивных сооружений, что на 4,5 % больше, чем в 2015 году. А вот кадровый голод в виде отсутствия в населенных пунктах страны тренеров и методистов, получающих заработную плату за работу с населением, является проблемой куда большей. Как и не восстановленная после развала СССР сеть детских и подростковых спортивных клубов в казахстанской глубинке.

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"Для решения вопроса предлагаем на примере Кызылординской области при районных отделах спорта развивать спортивные клубы, где в штате будут предусмотрены инструктора-методисты по спорту, а в дальнейшем нам нужно будет разработать нормативы обеспечения населенных пунктов методистами", - заявил Арыстанбек Мухамедиулы.

Глава правительства согласился с ним, что без тренеров и методистов наличие стадиона развитию массового спорта - не подмога, и попросил "уважаемых акимов" взять все эти вопросы на контроль. И, соответственно, на местный бюджет.

"Мы недавно рассматривали подготовку тренеров совсем другого уровня - спортивная медицина, спортивная психология. Откуда появляются талантливые тренеры? За счет заработной платы. Нужен комплексный подход, чтобы мы могли вовлечь наших детей с самого раннего возраста в спорт Нам необходимо эту работу продолжать, вопросов много", - заключил Бакытжан Сагинтаев.

Арыстанбек Мухамедиулы же заметил, что пример в развитии массового спорта можно и нужно брать пример не только с Кызылординской области, но и с Национального олимпийского комитета, который по инициативе своего президента, Тимура Кулибаева, уже открыл в 11 казахстанских городах Street Workout-площадки - универсальные спортивные уголки. И намерен расширить их сеть за счет еще 29 населенных пунктов страны.

В целом же, если верить докладу главе МКС, дела с массовым спортом в стране обстоят не так уж и печально: по итогам 2016 года в стране обеспечен регулярный охват занятиями физкультурой и спортом более 7 миллионов человек - за три последних года это количество выросло на 2,3%. До футбольного бума в Исландии, где сейчас мяч на высококачественных газонах пинает чуть ли не каждый второй житель страны (причем и мужского, и женского пола), нам, конечно, еще далеко. Но зато в Казахстане может вот-вот вспыхнуть бум национальных видов спорта: по утверждению Арыстанбека Мухамедиулы, доля населения, занимающегося казахскими национальными видами спорта, выросла с 5,9% в 2013 году до 7,7% в 2016 году.

"У нас данные только за 2016 год, но после ЭКСПО, конечно, по итогам 2017 года ситуация будет другая по национальным видам спорта. Например, на ипподроме «Казанат» в Астане проводились игры по национальным видам спорта, которые вызвали громадный интерес. Кроме того, мы впервые провели чемпионат мира по кокпару", - заключил Арыстанбек Мухамедиулы.