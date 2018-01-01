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«Барыс» отправил Корешкова в отставку

01.01.2018 18:01   1750   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Казахстанский участник Континентальной хоккейной лиги в разгар регулярного сезона остался без главного тренера.

«Принимая во внимание низкие спортивные показатели ХК "Барыс" в КХЛ сезона 2017-2018 годов, попечительский совет клуба решил освободить от занимаемой должности главного тренера ХК «Барыс» Евгения Корешкова и назначить исполняющим обязанности главного тренера ХК «Барыс» старшего тренера Галыма Мамбеталиева», - сообщается в понедельник, 1 января, на официальном сайте команды.

Под «неудовлетворительными результатами» подразумевается вылет в конце декабря «Барыса» из первой восьмерки Восточной конференции, дающей право играть в плэй-офф Лиги. При этом еще в начале ноября клуб из Астаны возглавлял Восточную конференцию, однако затем в 16 матчах потерпел 13 поражений - и скатился на десятое место на Востоке Лиги.

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Ситуация усугубляется возможным конфликтом главного тренера с канадскими легионерами клуба: в конце декабря Корешков впрямую обвинил в неудовлетворительных результатах «Барыса» его первое ударное звено. Которое в отсутствии капитана команды Найджела Доуса перестало забивать - наставник казахстанской команды в одном из своих интервью признал, что ему не удается достучаться до канадцев, в связи с чем он не исключил замены их казахстанскими хоккеистами.

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В конце декабря в «Барыс» пришли игроки кокшетауского «Арлана» Иван Кучин и Константин Савенков, также в команду вернулся отбывший бессрочную дисквалификацию тафгай Дамир Рыспаев. Которого Корешков неожиданно для многих отрядил в его первом после возвращения матче в нападение (Рыспаев за всю свою КХЛ-овскую карьеру в «Барысе» не забросил ни одной шайбы). Однако результатов это не дало: «Барыс» проиграл пять последних матчей подряд.

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Таким образом, готовить команду к очередному календарному матчу регулярки будут помощники Корешкова (3 января «Барыс» сыграет на своем льду с аутсайдером Востока - ханты-мансийской «Югрой». При этом 9 января казахстанскому клубу предстоит выезд в Хабаровск, в гости к одному из основных своих конкурентов за место в плэй-офф, «Амуру»: поражение в Хабаровске может поставить крест на надеждах клуба из Астаны сыграть в этом сезоне в Кубке Гагарина, главном трофее КХЛ.

Положение усугубляется еще и тем, что теперь Казахстанской федерации хоккея предстоит икать кандидатуру главного тренера сборной перед апрельским чемпионатом мира в первом дивизионе - традиционно главный тренер «Барыса» возглавлял и национальную команду, базовым клубом которой является столичный клуб. Между тем, сборная Казахстана по хоккею в прошлом году сенсационно не смогла выйти в элитный дивизион, уступив две путевки в высший свет мирового первенства сборным Южной Кореи и Австрии.

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В этом году среди конкурентов Казахстана в борьбе за повышение в классе будут более опытные и мастеровитые сборные Италии и Словении. Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе пройдет в Будапеште с 22-го по 28 апреля этого года.

 

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