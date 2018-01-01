«Барыс» отправил Корешкова в отставку

Казахстанский участник Континентальной хоккейной лиги в разгар регулярного сезона остался без главного тренера.
«Принимая во внимание низкие спортивные показатели ХК "Барыс" в КХЛ сезона 2017-2018 годов, попечительский совет клуба решил освободить от занимаемой должности главного тренера ХК «Барыс» Евгения Корешкова и назначить исполняющим обязанности главного тренера ХК «Барыс» старшего тренера Галыма Мамбеталиева», - сообщается в понедельник, 1 января, на официальном сайте команды.
Под «неудовлетворительными результатами» подразумевается вылет в конце декабря «Барыса» из первой восьмерки Восточной конференции, дающей право играть в плэй-офф Лиги. При этом еще в начале ноября клуб из Астаны возглавлял Восточную конференцию, однако затем в 16 матчах потерпел 13 поражений - и скатился на десятое место на Востоке Лиги.
Ситуация усугубляется возможным конфликтом главного тренера с канадскими легионерами клуба: в конце декабря Корешков впрямую обвинил в неудовлетворительных результатах «Барыса» его первое ударное звено. Которое в отсутствии капитана команды Найджела Доуса перестало забивать - наставник казахстанской команды в одном из своих интервью признал, что ему не удается достучаться до канадцев, в связи с чем он не исключил замены их казахстанскими хоккеистами.
Полторанин впервые за два года поднялся на пьедестал Тур де Ски
В конце декабря в «Барыс» пришли игроки кокшетауского «Арлана» Иван Кучин и Константин Савенков, также в команду вернулся отбывший бессрочную дисквалификацию тафгай Дамир Рыспаев. Которого Корешков неожиданно для многих отрядил в его первом после возвращения матче в нападение (Рыспаев за всю свою КХЛ-овскую карьеру в «Барысе» не забросил ни одной шайбы). Однако результатов это не дало: «Барыс» проиграл пять последних матчей подряд.
Полторанин впервые за два года поднялся на пьедестал Тур де Ски
Алматы может стать столицей зимней Сурдлимпиады
КХЛ отменила бессрочную дисквалификацию Дамира Рыспаева
Динара Садуакасова названа лучшей шахматисткой 2017 года
По версии Boxingnews24 Геннадий Головкин назван лучшим боксером 2017 года
Таким образом, готовить команду к очередному календарному матчу регулярки будут помощники Корешкова (3 января «Барыс» сыграет на своем льду с аутсайдером Востока - ханты-мансийской «Югрой». При этом 9 января казахстанскому клубу предстоит выезд в Хабаровск, в гости к одному из основных своих конкурентов за место в плэй-офф, «Амуру»: поражение в Хабаровске может поставить крест на надеждах клуба из Астаны сыграть в этом сезоне в Кубке Гагарина, главном трофее КХЛ.
Положение усугубляется еще и тем, что теперь Казахстанской федерации хоккея предстоит икать кандидатуру главного тренера сборной перед апрельским чемпионатом мира в первом дивизионе - традиционно главный тренер «Барыса» возглавлял и национальную команду, базовым клубом которой является столичный клуб. Между тем, сборная Казахстана по хоккею в прошлом году сенсационно не смогла выйти в элитный дивизион, уступив две путевки в высший свет мирового первенства сборным Южной Кореи и Австрии.
Алматы может стать столицей зимней Сурдлимпиады
В этом году среди конкурентов Казахстана в борьбе за повышение в классе будут более опытные и мастеровитые сборные Италии и Словении. Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе пройдет в Будапеште с 22-го по 28 апреля этого года.