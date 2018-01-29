Бейбут Шуменов заявил о возвращении на ринг

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, казахстанец Бейбут Шуменов, 29 января заявил о своем возвращении на профессиональный ринг.

«Сейчас я себя чувствую прекрасно, восстановился. Есть желание продолжить свою карьеру. И сегодня я официально объявляю о возобновлении своей карьеры», - сказал Шуменов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Карьера Шуменова была прервана в июне прошлого года, когда Всемирная боксерская организация (WBA) приняла решение о передаче титула регулярного чемпиона в первом тяжелом (до 90,8 килограмма) весе кубинцу Юниеру Дортикосу. Действующий на тот момент чемпион мира в этой весовой категории Бейбут Шуменов заявил незадолго до этого о завершении карьеры: защиту своего титула в бою с кубинцем казахстанский боксер должен был провести еще в апреле, но за неделю до этого боя он получил травму глаза на тренировке и перенес операцию.

Медики, оперировавшие Шуменова, тогда напрямую обратились к руководству WBA с заявлением о необходимости завершения карьеры казахстанского боксера, поскольку, по их выводам, продолжение боев привело бы его к потере зрения.

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«Я очень разочарован, что моя боксерская карьера завершилась именно так. Но травмы являются частью этого вида спорта, и я ничего не могу с этим поделать», - заявил сам Шуменов полгода назад.

Теперь же выясняется, что решение о прекращении карьеры Шуменовым было принято не только из-за травмы.

«У меня были определенные трудности с менеджером, он был перегружен своими делами и не мог предоставить мне нужное количество боев, поэтому у меня были такие долгие простои, вдобавок к этому я получил травму глаза и мне сделали две операции. В общем, скопились усталость и эмоциональное напряжение, - заявил Шуменов на брифинге 29 января. - На самом деле, мне просто нужна была пауза. Сейчас я восстановился, и у меня есть желание возобновить карьеру. Помимо этого, мы планируем развивать отечественный профи-бокс, помогать нашим молодым ребятам в достижении высот в боксе. Сейчас ведутся переговоры о следующем поединке. Как только будет информация о нем, мы сообщим», — пообещал он.

По его словам, в настоящее время уже ведутся переговоры с различными промоутерскими компаниями для организации его первого боя после объявления о возобновлении карьеры. Напомним, что на профи-ринг Шуменов впервые вышел в ноябре 2007 года в полутяжелом весе (до 79,3 килограмма), в котором ему понадобилось всего 10 боев, чтобы завоевать титул регулярного чемпиона WBA в этой весовой категории, что до сих пор является рекордом для дебютантов.

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Этот титул казахстанец, впрочем, уступил в апреле 2014 года чемпиону мира по версии IBF, американцу Бернарду Хопкинсу: Шуменов по окончании этого поединка назвал одной из причин поражения тем, что полутяжелый вес стал ему «тесноват», перед боем с американцем ему пришлось сгонять 20 килограммов. В этой связи он принял решение о переходе в первый тяжелый вес., титул регулярного чемпиона WBA в котором Шуменовым был завоеван 21 мая 2016 года в бою с американцем Джуниором Энтони Райтом.

В общей сложности, Шуменов провел на профи-ринге 19 боев, одержав победы в 17 из них (11 из которых – нокаутом) и проиграв два поединка. За время своей профессиональной карьеры казахстанец победил четырех действующих на тот момент чемпионов мира – испанца Габриэля Кампильо и американцев Байрона Митчелла, Уильяма Джоппи и Монтелла Гриффина. Помимо этого, Шуменов сегодня - единственный иностранец в США, получивший всемирную промоутерскую лицензию в городе Лас-Вегас. Компания Шуменова KZ Event Productions помогает молодым казахстанским боксерам, а также продвигает шоу в крупных телевизионных сетях в США, включая Showtimes, ESPN, Fox Sports Network, NBC Sports и в зарубежных сетях в более чем 100 странах. В настоящее время KZ Event Productions способствовала продвижению более чем 19 боксерским шоу в Казахстане и США.

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