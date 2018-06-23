Бельгия громит Тунис на ЧМ по футболу

В Москве на стадионе «Спартак» завершился матч второго тура групповой стадии между Бельгией и Тунисом со счетом 5:1.

Первый тайм был богат на голы. Так, уже на 7 минуте точным ударом в левый угол отличился игрок сборной Бельгии Эден Азар. На 16 минуте матча также забил игрок Бельгии Ромелу Лукаку, идеально точно пробив с левой ноги в правый нижний угол.

Спустя всего две минуты, забил игрок Туниса Дилан Бронн. На левом фланге атаки был заработан штрафной удар, и после подачи Хазри мяч головой в цель подправил Бронн.

На 45 минуте матча вновь отличился Ромелу Лукаку. Менье перехватил мяч на чужой штрафной площади и выдал тончайший пас между двумя защитниками на Лукаку, который реализовал выход 1 на 1 с вратарём.

Во втором тайме, на 54 минуте Эден Азар забил 4 гол. На 90 минуте гол забил игрок Бельгии Миши Бачуайи. Однако последнее слово осталось за Тунисом. С правого фланга прошла прострельная передача в центр, и Хазри направил мяч в дальний угол ворот.

На данный момент Бельгия занимает первое место в группе G, набрав 6 очков. На втором месте находится Англия с 3 очками, но у них есть матч в запасе. Также следом идут Тунис и Панама.

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Напомним, 24 июня состоятся матчи второго тура группового этапа между Англией и Панамой, Японией и Сегеналом, Польшей и Колумбией.

Фото: Reuters