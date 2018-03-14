Бельгийский суд перенес рассмотрение дела Винокурова и Колобнева

Заседание по коррупционному делу бывших велогонщиков, россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова уголовный суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня, сообщает Sputnik Казахстан.

УКак известно, казахстанец Винокуров и россиянин Колобнев подозревались в сговоре во время однодневной велогонки Льеж – Бастонь – Льеж в 2010 году: в распоряжении бельгийской прокуратуры якобы оказалась переписка двух спортсменов и документы о банковском переводе со стороны Винокурова Колобневу 150 тыс. евро.

Как сообщается, спортсмены попросили о переносе слушаний, и суд удовлетворил их просьбу. Новое заседание состоится 19 июня, рассмотрение дела по существу начнется несколько недель спустя.

Ранее сообщалось, что спортсменам в случае признания их вины грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 350 тыс. евро.

При этом оба велосипедиста ранее неоднократно опровергали информацию о договорном характере гонки, на которой они разыграли первое место на самом финише, в спринте на последних 17 километрах (длина маршрута гонки в последние годы колеблется от 250 до 260 километров).

Казахстан завоевал «золото» на зимних Паралимпийских играх

Напомним, в хвосте у Винокурова и Колобнева за 17 километров до финиша оказались австралиец Кэдал Эванси бельгиец Филипп Жильбер. Эванс спустя год выиграл Тур де Франс, Жильбер спустя год - в 2011-м году - стал победителем Льеж - Бастонь - Льеж. Колобнев завершил спортивную карьеру в январе 2017. Винокуров закончил выступления осенью 2012 года и на данный момент является генеральным менеджером велокоманды «Астана».