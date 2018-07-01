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Бердыбек Сапарбаев: "Не надо верить слухам о банкротстве ФК "Актобе"

01.07.2018 11:15   678   0

Аким области Бердыбек Сапарбаев опроверг слухи о возможном банкротстве футбольного клуба «Актобе» в ходе встречи с руководством, тренерами и игроками клуба, передает пресс-служба акима.

Глава региона заверил футболистов в том, что местные власти прилагают все усилия для решения накопившихся за многие годы финансовых проблем.

«В Актобе был и будет футбол. Мы всегда будем вас всячески поддерживать. Конечно, у клуба есть проблемные вопросы, но мы их решаем. Главное - нет задолженностей по текущей заработной плате и премиальным. Не надо верить слухам о банкротстве - этого не будет, мы не допустим. Так что не переживайте. Играйте и радуйте своей игрой наших болельщиков», - подчеркнул Б.Сапарбаев.

Что касается долгов, то в ближайшее время будут погашены задолженности за прошлый год. Дела по долгам за более ранний период будут решаться также на законных основаниях, сообщил он.

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