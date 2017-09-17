Бой Геннадия Головкина завершился вничью

По итогам 12 раундового противостояния, бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом завершился вничью. Отечественный спортсмен уже заявил о желании проведения повторного матча.

Бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом завершился вничью. По итогам 12 раундов один из судей присудил победу казахстанцу (115:113), второй - мексиканцу (110:118), а третий победителя не выявил (114:114).

Для Геннадия Головкина это первый бой, в котором он не смог одержать победу. Казахстанец уже заявил о желании провести повторный бой. «Я хотел, чтобы у нас получилось драматичное шоу. Разумеется, я хочу провести повторный бой. Я хочу борьбы. Настоящей борьбы. Чемпионской борьбы», - заявил Геннадий Головкин.

Напомним, что Геннадий Головкин выиграл все предыдущие 37 боев, из них 33 накаутом. Ничья с Канело стала первой в его профессиональной карьере. В свою очередь Сауль Альверес одержал 49 побед, из них 34 накаутом, свел 2 боя вничью и потерпел 1 поражение.