Бразилия и Швейцария вышли из группы E на ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу завершились матчи третьего тура в группе E. Сербия проиграла Бразили со счетом 2:0, а Швейцария с Коста-Рикой сыграли вничью.

В мервом матче на 36 минуте забил Паулиньо. Коутиньо оказался с мячом в центре и выполнил заброс вперед, Паулиньо ушел от своих оппонентов и спокойно перебросил мяч через вратаря. Тьяго Силва на 68 минуте забил гол. Неймар выполнил подачу с углвогого на ближнюю штангу, где находился Силва. Он перевел головой мяч в ворота.

Во втором матче счет открыл на 31 минуте игрок сборной Швейцарии Блерим Джемайли. Коста-Рика ответила голом Кенделла Уостана на 56 минуте. Швейцария увеличила преимущества, забив гол на 88 минуте. Отличился Йосип Дрмич. Однако на 93 минуте ничейного результата добился Янн Зоммер.

В группе E лидером стала Бразилия, набрав 7 очков. На втором месте находится Швейцария с 5 очками. Не прошли в следующий раунд Сербия (3 очка) и Коста-Рика (1 очко).

В 1/8 финала 30 июня Франция сыграет с Аргентиной, а 2 июня Хорватия сыграет с Данией. Также в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля сыграет Уругвай против Португалии, а 2 июля Россия сыграет против Испании. Бразилия сыграет с Мексикой 2 июля. Швеция сыграет с Швейцарией 3 июля.

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Напомним, 28 июня состоятся матчи третьего тура группового этапа между командами Сенегал - Колумбия, Япония - Польша, Панама - Тунис, Англия - Бельгия.

Фото: Reuters