Валюта нал
USD 339.04 339.90
RUB 5.38 5.42
EUR 394.95 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
340.44
-0.005%
EUR/KZT
396.31
-0.003%
RUB/KZT
5.38
+0.002%
EUR/USD
396.31
-0.003%
EUR/CHF
396.31
-0.003%
EUR/JPY
396.31
-0.003%
GBP/USD
449.86
-0.003%
USD/CHF
340.44
-0.005%
USD/JPY
340.44
-0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.44 396.31 5.38
-0.005% -0.003% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Бразилия и Швейцария вышли из группы E на ЧМ-2018

28.06.2018 02:01   763   0

На чемпионате мира по футболу завершились матчи третьего тура в группе E. Сербия проиграла Бразили со счетом 2:0, а Швейцария с Коста-Рикой сыграли вничью.

В мервом матче на 36 минуте забил Паулиньо. Коутиньо оказался с мячом в центре и выполнил заброс вперед, Паулиньо ушел от своих оппонентов и спокойно перебросил мяч через вратаря. Тьяго Силва на 68 минуте забил гол. Неймар выполнил подачу с углвогого на ближнюю штангу, где находился Силва. Он перевел головой мяч в ворота.

Во втором матче счет открыл на 31 минуте игрок сборной Швейцарии Блерим Джемайли. Коста-Рика ответила голом Кенделла Уостана на 56 минуте. Швейцария увеличила преимущества, забив гол на 88 минуте. Отличился Йосип Дрмич. Однако на 93 минуте ничейного результата добился Янн Зоммер.

Германия сенсационно вылетает с ЧМ-2018 из-за проигрыша Южной Корее...
На чемпионате мира по футболу завершились матчи третьего тура в группе F. Швеция выиграла у Мексики со счетом 3:0. Матч между Южной Кореей и Германией...

В группе E лидером стала Бразилия, набрав 7 очков. На втором месте находится Швейцария с 5 очками. Не прошли в следующий раунд Сербия (3 очка) и Коста-Рика (1 очко).

В 1/8 финала 30 июня Франция сыграет с Аргентиной, а 2 июня Хорватия сыграет с Данией. Также в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля сыграет Уругвай против Португалии, а 2 июля Россия сыграет против Испании. Бразилия сыграет с Мексикой 2 июля. Швеция сыграет с Швейцарией 3 июля.

Германия сенсационно вылетает с ЧМ-2018 из-за проигрыша Южной Корее

Напомним, 28 июня состоятся матчи третьего тура группового этапа между командами Сенегал - Колумбия, Япония - Польша, Панама - Тунис, Англия - Бельгия.

Фото: Reuters

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, в чем главная причина слабости высшего образования в Казахстане?
  • 1. Низкие заработные платы преподавателей

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета

  • 1. Низкие заработные платы преподавателей
    28

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей
    41

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах
    71

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания
    16

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета
    9

Цифра дня
11
человек
утонули в водоемах Казахстана за минувшие выходные (23-24 июня)
Цитата дня
Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству!
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное