Британское издание заявило о возможных антидопинговых нарушениях в России

Журналист британского издания Mail on Sunday опубликовал материал о «допинге в российском футболе», сообщает Rsport.ria.ru.

В материале журналист утверждает, что ФИФА якобы знала о «нарушении в России антидопинговых правил». В своей статье журналист опирался на мнения бывшего главы WADA Ричарда Паунда и главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

При этом, международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковала журналиста за то, что в статье не отражена позиция Федерации.

«Как и обычно, журналист Ник Харрис представляет аудитории крайне выборочный набор фактов. В своем материале он предоставляет трибуну людям, которые не имеют отношения к расследованиям, при этом не озвучивая ключевой момент: расследования ФИФА были проведены совместно с WADA, и WADA согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА. Получается, что господин Харрис считает позицию WADA по данному вопросу нерелевантной. Так как журналист не включил в свой материал позицию ФИФА, ниже мы приводим текст нашего заявления, отправленный Харрису до публикации его материала», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

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В Федерации отметили, что ФИФА провела широкомасштабные расследования по этому вопросу и установила, что на данный момент не было найдено достаточных доказательств, которые бы подтверждали нарушение антидопинговых правил каким-либо футболистом.

«Расследования относительно российских футболистов, включенных в предварительный состав на чемпионат мира 2018 года, были завершены, и все дела закрыты», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

В организации также сообщили, что в ходе расследования были изучены все возможные данные.

«Мы говорили с господином Маклареном, и он не упоминал, что кто-то из футболистов нарушал антидопинговые правила. Также мы поставили целый ряд вопросов перед доктором Родченковым, мы перепроверили все вызывавшие подозрения пробы на наличие запрещенных веществ, проверили пробы на наличие царапин, отметин, отклонений в уровне соли, мы проанализировали данные Московской антидопинговой лаборатории и провели новое тестирование отдельных российских футболистов. Эти расследования были проведены в плотном сотрудничестве с WADA, и WADA согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА», — отмечается в заявлении.

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