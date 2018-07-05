Бывший гендиректор «Ювентуса»: клуб уже заключил контракт с Роналду

Бывший гендиректор «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду уже подписал контракт с туринским клубом. Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на телеканал Сalcionews24.

«Роналду прошел медосмотр в Германии, в Мюнхене. Он уже подписал контракт с "Ювентусом"», — сказал господин Моджи.

По его словам, такое мнение сложилось у него после разговора с «важными людьми». Испанская Marca сообщает, что футболист уже начал подыскивать дом в Турине.

О возможном переходе Криштиану Роналду в «Ювентус» сообщили итальянские СМИ. Ранее стало известно, что «Реал» снизил сумму отступных за Криштиану Роналду с €1 млрд до €120 млн.

Криштиану Роналду перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году. Мадридский клуб приобрел футболиста за €93,4 млн, что стало рекордом для того времени.

Фото: AP