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Чемпионат мира по футболу принес России 850 млрд рублей в бюджет

18.07.2018 15:55   922   0

Проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года принесло в бюджет России более 850 млрд рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе журналистам в среду, передает «Интерфакс».

«Наш чемпионат - самый дорогой по организации. Он принес России более 850 млрд рублей, что составляет около 1% ВВП. Исходя из сумм, мы почти полностью перекрыли затраты на проведение мундиаля», - сказала она.

По словам Майи Ломидзе, в городах проведения ЧМ-2018 турпоток заметно увеличился во время турнира.

«В Казани более 50% гостей в течение месяца - иностранные туристы. Калининград отмечает рост в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказала исполнительный директор АТОР.

Она сообщила, что города ЧМ-2018 посетили за время турнира 5,7 млн болельщиков, почти 49% из них составили иностранцы. Больше всего иностранных болельщиков приехали на ЧМ-2018 из США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании.

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В Астане стартовал международный турнир «Кубок Президента-2018»

«Буквально вчера стало известно, что болельщики Саудовской Аравии потратили за один вечер на Никольской улице в Москве 8 млн рублей», - сказала она.

Фото: Reuters

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Владимир Путин
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