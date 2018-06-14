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ЧМ-2018: Россия выиграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0

14.06.2018 23:08   1501   1

В матче открытия Чемпионата мира по футболу в России на стадионе Лужники встречались сборные России и Саудовской Аравии, передает Zakon.kz.

Матч начался суетливой игрой игроков обеих сборных. Из-за желания быстро захватить инициативу команды часто совершали ошибки и теряли мяч. После розыгрыша очередного углового у ворот сборной Саудовской Аравии на 12 минуте Головин подал на дальнюю штангу, а Юрий Газинский головой забил первый гол на Чемпионате мира-2018.

Неприятный момент для сборной России произошел на 22 минуте встречи. Алан Дзагоев потянул заднюю поверхность бедра и не смог продолжить матч. Его заменил игрок испанского «Вильярреала» Денис Черышев.

После пропущенного мяча саудовцы захватили владение мячом, но серьезных действий у ворот россиян не показали. В свою очередь подопечные Станислава Черчесова совершали опасные контратаки. На 43 минуте матча саудовцы пропустили Головина, тот покатил на подключившегося Зобнина, далее мяч получил Черышев. Денис убрал двух соперников одним техничным подбросом и уложил мяч в девятку с близкого расстояния – 2:0, Россия укрепила преимущество.

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Второй тайм начался по тому же сценарию, что и первый: саудовцы больше владели мячом, однако игроки сборной России создавали опасные контратаки и грамотно прессинговали оппонентов.

На 71 минуте на замену вышел нападающий петербургского «Зенита», выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», Артем Дзюба. Тут же Головин выкрутил мяч во вратарскую зону на Артема, тот отпихнул Хаусауи и спокойно пробил головой в противоход вратарю – 3:0.

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Процент владения мячом весь матч сохранялся за сборной Саудовской Аравии. Но игрокам не получилось воспользоваться преимуществом во владении.

На 91 минуте Денис Черышев с угла штрафной с полулета шведой уложил мяч в девятку и оформил первый дубль на ЧМ – 4:0. Следом же на 93 минуте Александр Головин со штрафного забил пятый мяч сборной России.

В последние минуты матча Россия держала мяч без давления со стороны и довела игру до уверенной победы.

Следующий матч Россия сыграет с Египтом. Матч пройдет 20 июня в 00:00 по времени Астаны в Санкт-Петербурге.

Второй матч группы А между сборными Египта и Уругвая пройдет 15 июня в 18-00. А пока Сборная России с тремя очками возглавляет свою группу.

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Россия - Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головин, Газинский, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Смолов.

Саудовская Аравия - Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Хаусауи, Аль-Джассим, Отайф, Аль-Шехри, Аль-Досари, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауи

Голы: Газинский ’12; Черышев’ 43; Дзюба’ 71; Черышев’ 91; Головин’ 93

Фото: Reuters

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