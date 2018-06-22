ЧМ-2018: Сборная Бразилии обыграла Коста-Рику со счетом 2:0

Сегодня сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики в матче второго круга группового этапа Чемпионата мира-2018, передает Zakon.kz.

Бразильцы забили сборной Коста-Рики 2 гола. Оба мяча были забиты в добавленное время. Счет открыл полузащитник бразильцев Филиппе Коутиньо. Второй мяч на последних минутах забил Неймар.

Игра прошла на стадионе «Санкт-Петербург».

Отметим, сборная Бразилии набрала 4 очка и временно вышла на первое место в группе E.

Напомним, в матче первого круга бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии. Костариканцы с минимальным счетом уступили команде Сербии.