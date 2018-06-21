ЧМ-2018: Сборные Дании и Австралии сыграли вничью

Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла 21 июня, в Самаре и завершилась со счетом 1:1. На 7-й минуте счет открыл полузащитник датчан Кристиан Эриксен.

Постепенно австралийцы перехватили инициативу, ближе к перерыву отличился Миле Единак. На 37-й минуте он реализовав пенальти, сравнял счет в противостоянии.

По итогам двух сыгранных матчей в группе С у сборной Дании в активе четыре очка, а у австралийцев — один балл.

Во втором туре датская команда сыграет со сборной Франции, а австралийцы встретятся с командой Перу.